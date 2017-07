Wimbledon: Andreas Seppi supera Gombos in quattro set e accede al secondo turno dove trova il sudafricano Anderson

Vittoria in quattro set per Andreas Seppi al primo turno dello slam londinese di Wimbledon (erba, £ 14.840.000).

L’italiano ha superato lo slovacco Norbert Gambos, 26 anni, Nr. 93 del mondo, con il punteggio di 6-2 3-6 6-2 6-1 in un’ora e 42 minuti di gioco.

Al secondo turno trova il sudafricano Anderson, giocatore potente e con cui si prevede un incontro molto complicato.

Bene Seppi! Dopo l’ottima settimana ad Antalya, giunge anche una vittoria convincente in quel di Londra. L’italiano ha dominato il suo incontro, avendo solo un passaggio a vuoto nel secondo set. Sotto ora con un match difficile ma non impossibile, forza Andreas!

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: partenza equilibrata, con i due avversari che si equivalgono e i servizi la fanno da padrone.

Poi Seppi scappa, grazie a un break improvviso. Succede nel sesto gioco, a 15, e il parziale cambia tono.

Diventa acceso, combattuto e le emozioni fioccano. Gombos potrebbe subito rientrare ma l’azzurro fa buona guardia e risale prontamente da 15-40.

Il gioco successivo allo slovacco non riesce lo stesso. Sotto 15-40 annulla la prima palla set ad Andreas ma capitola sulla seconda.

E’ 6-2 per l’italiano in 26 minuti di gioco.

Secondo set: parziale strano, con Seppi che si fa preferire ma finisce per soccombere nei momenti clou dello stesso.

L’altoatesino ha la possibilità di scappare anche in questo set ma la fallisce. Sale 15-40 nel quarto gioco ma Gombos fa buona guardia e rintuzza il tentativo di fuga italiano.

Lo stesso non riesce ad Andreas che subisce un passaggio a vuoto nel settimo game; l’italiano va sotto 0-40 ed è costretto a cedere per la prima volta il servizio.

Conquistato il break, Gombos gioca il miglior tennis di giornata. Sale di ritmo e replica il break.

Accade nel nono gioco, gioco in cui strappa il servizio ad Andreas a 30 e chiude la pratica.

E’ 6-3 Gombos in 29 minuti di gioco.

Terzo set: Seppi è bravissimo a non disunirsi e a ricominciare da capo a tessere la sua tela.

L’inizio di parziale dell’altoatesino è veemente e si concretizza in un doppio break, conquistato con ottime risposte sul servizio avversario.

Andreas gioca bene da fondo, un tennis pulito e regolare che lo porta sul 4-0 in una manciata di minuti.

La reazione slovacca non c’è e l’italiano non ha alcun problema a portare a casa il parziale.

Non ci sono più sussulti, con Seppi che chiude la pratica nell’ottavo game, tenendo bene a 15 un turno di battuta.

Dopo 21 minuti di gioco è 6-2 Seppi.

Quarto set: Seppi è un diesel, una volta che ha carburato non si ferma.

L’italiano, in grande spolvero dopo un buon terzo set, lascia le briciole a Gombos. Tre break a favore di Seppi gli permettono di chiudere per 6-1. Autorevolezza in battuta e un buon tennis hanno aiutato il giocatore azzurro in questa partita, ben gestita eccezion fatta per il secondo parziale, nel quale Andreas ha dovuto fare i conti con un passaggio a vuoto.

La partita punto per punto



GS Wimbledon N. Gombos N. Gombos 2 6 2 1 A. Seppi A. Seppi 6 3 6 6 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-5 → 1-6 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-4 → 1-5 N. Gombos 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 0-4 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 N. Gombos 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 2-5 → 2-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 N. Gombos 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 2-3 → 2-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

N. Gombos – A. Seppi

6 Aces 7

5 Doubles Faults 2

20 Winners 24

36 Unforced Errors 15

3/7 (43%) Net Points Won 9/10 (90%)

54% 1st Serves In 55%

33/51 (65%) 1st Serve Points Won 41/48 (85%)

18/43 (42%) 2nd Serve Points Won 20/39 (51%)

10/17 (59%) Break Points Saved 3/5 (60%)

46/87 (53%) 1st Return Pts Won 61/94 (65%)

19/39 (49%) 2nd Return Pts Won 25/43 (58%)

2/5 (40%) Break Points Won 7/17 (41%)

51/94 (54%) Total Service Pts Won 61/87 (70%)

26/87 (30%) Total Return Pts Won 43/94 (46%)

77/181 (43%) Total Points Won 104/181 (57%)

98 mins Duration 98 mins

93 Ranking 87

26 Age 33

Galanta, Slovakia Birthplace Bolzano, Italy

Bratislava, Slovakia Residence Caldaro, Italy

6’5″ (195 cm) Height 6’3″ (190 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2009 Turned Pro 2002

2/2 Year to Date Win/Loss 13/13

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 3

$432,319 Career Prize Money $8,567,841

Davide Sala e Lorenzo Carini