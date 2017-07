Doppio 6-1 alla Minella e Francesca Schiavone vola al secondo turno di Wimbledon!

Roboante vittoria per Francesca Schiavone al primo turno dello slam londinese di Wimbledon (erba, £ 14.840.000).

L’italiana ha superato la lussemburghese Mandy Minella, 31 anni, Nr. 82 Wta, con il punteggio di 6-1 6-1 in 57 minuti di gioco.

Al secondo turno trova l’ucraina Elina Svitolina, incontro che si preannuncia chiuso sulla carta.

Che bella prestazione di Francesca! Servizio perfetto, risposte aggressive e qualità a rete. Il prossimo turno la vede nettamente sfavorita ma se gioca così…chissà che non ci scappi la sorpresa!

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parte fortissimo la Leonessa che, già al primo gioco, brekka l’avversaria.

La differenza di qualità in campo c’è e si vede, con l’azzurra che non ha alcun problema e gioca al meglio.

Dopo soli 12 minuti si gira sul 3-1 per Francesca.

Il resto del set è sinfonia azzurra, con la Schiavone che non ha alcun problema a tenere i suoi turni di battuta ed è pericolosissima nei turni avversari.

Conseguenze sono il break nel quinto e nel settimo gioco, break che chiudono il discorso del primo parziale.

Al primo set point a disposizione è 6-1 per la tennista milanese in 25 minuti di gioco.

Secondo set: si inizia da dove si era terminato il parziale precedente.

La Minella si salva nel secondo game ma capitola già nel quarto gioco.

Il break è ancora italiano, ancora ai vantaggi e certifica la fuga azzurra nel set. Dopo 17 minuti di gioco è 3-1 per la Schiavone.

L’incontro è ormai in discesa per l’azzurra e il secondo break pone il punto esclamativo sulla prestazione della Leonessa. Il break arriva nel sesto game, ai vantaggi e porta la Schiavone a servire per il match.

Francesca non sbaglia: al secondo match point è secondo turno!

E’ 6-1 per l’azzurra in 33 minuti di gioco.

