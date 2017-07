Marco Cecchinato racimola solo quattro giochi contro Nishikori e saluta Wimbledon al primo turno

Secca sconfitta per Marco Cecchinato al primo turno dello slam londinese di Wimbledon (erba, £ 14.840.000).

L’azzurro è stato superato dal giapponese Kei Nishikori, 27 anni, Nr. 9 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-2 6-0 in un’ora e 13 minuti di gioco.

Quattro giochi racimolati, questo il magro bottino dell’italiano. Marco ha tentato di salvare il salvabile ma la differenza di qualità e tennis tra i due avversari è parsa evidente sin da subito.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parte subito forte il nipponico e Cecchinato è costretto ad inseguire.

I due break al primo e al terzo gioco indirizzano parziale e match a favore del nipponico e mettono subito la strada in salita per l’azzurro.

L’unico sussulto italiano è una palla break nel quarto gioco, ben rintuzzata da Nishikori.

Il nipponico chiude il set già nell’ottavo gioco, alla seconda palla a disposizione.

E’ 6-2 per Kei in 28 minuti di gioco.

Secondo set: anche in questo caso non c’è partita.

Cecchinato perde subito il servizio al primo gioco e Nishikori scappa.

L’italiano prova a resistere ma i suoi tentativi risultano vani: troppo grande la differenza di qualità in campo.

Un secondo break nel quinto gioco sancisce la fine del parziale.

Marco, infatti, riesce ad annullare un set point sul proprio servizio nel settimo gioco ma deve deporre le armi nel game successivo.

Turno di servizio tenuto a zero dal giapponese e 6-2 Nishikori in 27 minuti di gioco.

Terzo set: se prima c’era un minimo di match, in questo parziale c’è solo un uomo in campo.

Il tennista siciliano racimola solo cinque punti in tutto il set e vede il giapponese fare ciò che vuole sul campo da gioco.

I tre break sono simbolo della manifesta superiorità nipponica e chiudono il match in pochi minuti.

Il turno di battuta tenuto a zero da Nishikori chiude le ostilità. E’ 6-0 per il giapponese in soli 18 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Wimbledon K. Nishikori [9] K. Nishikori [9] 6 6 6 M. Cecchinato M. Cecchinato 2 2 0 Vincitore: K. Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-0 → 4-0 M. Cecchinato 0-15 df 0-30 0-40 2-0 → 3-0 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 K. Nishikori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 K. Nishikori 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df df 2-0 → 3-0 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 1-0

K. Nishikori – M. Cecchinato

8 Aces 2

2 Doubles Faults 5

35 Winners 8

14 Unforced Errors 22

18/25 (72%) Net Points Won 8/15 (53%)

66% 1st Serves In 72%

32/39 (82%) 1st Serve Points Won 23/46 (50%)

14/20 (70%) 2nd Serve Points Won 4/18 (22%)

1/1 (100%) Break Points Saved 2/9 (22%)

41/64 (64%) 1st Return Pts Won 27/59 (46%)

14/18 (78%) 2nd Return Pts Won 6/20 (30%)

7/9 (78%) Break Points Won 0/1 (0%)

46/59 (78%) Total Service Pts Won 27/64 (42%)

37/64 (58%) Total Return Pts Won 13/59 (22%)

83/123 (67%) Total Points Won 40/123 (33%)

71 mins Duration 71 mins

175 kph / 109 mph Avg. 1st Serve Speed 164 kph / 102 mph

141 kph / 88 mph Avg. 2nd Serve Speed 152 kph / 94 mph

198 kph / 123 mph Fastest Serve 188 kph / 117 mph

9 Ranking 102

27 Age 24

Shimane, Japan Birthplace Palermo, Italy

Bradenton, FL, USA Residence Palermo, Italy

5’10” (177 cm) Height 6’1″ (185 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 172 lbs (78 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2007 Turned Pro 2010

25/10 Year to Date Win/Loss 0/2

0 Year to Date Titles 0

11 Career Titles 0

$17,355,772 Career Prize Money $638,027

Davide Sala