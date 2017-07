Wimbledon: Tabelloni Doppi. Al via quattro azzurri. Fognini-Seppi sfideranno all’esordio le teste di serie n.1

Esordio sicuramente complicato per Fabio Fognini e Andreas Seppi nel torneo di doppio di Wimbledon.

Il duo azzurro dovrà sfidare all’esordio la coppia n. 1 del mondo, formata dal finlandese Henri Kontinen e l’australiano John Peers. I due sono i campioni dell’Australian Open 2017.

Paolo Lorenzi in coppia con Adrian Mannarino affronterà all’esordio il duo britannico Clayton/O’Mara.

Nel doppio femminile Francesca Schiavone sarà l’unica azzurra in gara e farà coppia con Oksana Kalashnikova.

Tabellone Doppio Maschile – Parte Alta

[1] Henri Kontinen / John Peers vs Fabio Fognini / Andreas Seppi

Paolo Lorenzi / Adrian Mannarino vs Scott Clayton / Jonny O’Mara

Nikoloz Basilashvili / Andreas Haider-Maurer vs Hugo Nys / Antonio Sancic

Thomaz Bellucci / Rogerio Dutra Silva vs [13] Fabrice Martin / Daniel Nestor

[10] Ryan Harrison / Michael Venus vs Andre Begemann / Jan-Lennard Struff

Johan Brunstrom / Andreas Siljestrom vs Viktor Troicki / Nenad Zimonjic

Nicolas Kicker / Diego Schwartzman vs Julien Benneteau / Vasek Pospisil

Jonathan Erlich / Treat Huey vs [6] Ivan Dodig / Marcel Granollers

[4] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop

Philipp Petzschner / Alexander Peya vs Robin Haase / Dominic Inglot

Leander Paes / Adil Shamasdin vs Julian Knowle / Philipp Oswald

Martin Klizan / Dmitry Tursunov vs [14] Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi

[9] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Thanasi Kokkinakis / Jordan Thompson

Andrey Kuznetsov / Janko Tipsarevic vs Marcus Daniell / Marcelo Demoliner

Ken Skupski / Neal Skupski vs Brydan Klein / Joe Salisbury

Dustin Brown / Mischa Zverev vs [8] Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin

Parte Bassa

[7] Raven Klaasen / Rajeev Ram vs Marius Copil / Fernando Verdasco

Purav Raja / Divij Sharan vs Kyle Edmund / Joao Sousa

Scott Lipsky / Frances Tiafoe vs Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski

Carlos Berlocq / Albert Ramos-Vinolas vs [12] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

[15] Julio Peralta / Horacio Zeballos vs James Cerretani / Mikhail Elgin

Gilles Muller / Sam Querrey vs Nikola Mektic / Franko Skugor

Guillermo Duran / Andres Molteni vs Sam Groth / Robert Lindstedt

Roman Jebavy / Jiri Vesely vs [3] Jamie Murray / Bruno Soares

[5] Bob Bryan / Mike Bryan vs Marc Polmans / Andrew Whittington

Marcin Matkowski / Max Mirnyi vs Cheng-Peng Hsieh / Max Schnur

Nicholas Monroe / Artem Sitak vs Andre Sa / Dudi Sela

Matt Reid / John-Patrick Smith vs [11] Feliciano Lopez / Marc Lopez

[16] Oliver Marach / Mate Pavic vs Kevin Krawietz / Igor Zelenay

Marcos Baghdatis / Malek Jaziri vs Steve Darcis / Benoit Paire

Jay Clarke / Marcus Willis vs Jared Donaldson / Jeevan Nedunchezhiyan

Santiago Gonzalez / Donald Young vs [2] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut

Tabellone Doppio Femminile – Parte Alta

[1] Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova vs Jennifer Brady / Alison Riske

Lyudmyla Kichenok / Lesia Tsurenko vs Darija Jurak / Qiang Wang

Catherine Bellis / Marketa Vondrousova vs Shuai Peng / Alison Van Uytvanck

Kateryna Bondarenko / Aleksandra Krunic vs [14] Kiki Bertens / Johanna Larsson

[9] Hao-Ching Chan / Monica Niculescu vs Veronica Cepede Royg / Raluca Olaru

Ipek Soylu / Varatchaya Wongteanchai vs Mandy Minella / Anastasija Sevastova

Paula Kania / Nina Stojanovic vs Lara Arruabarrena / Arantxa Parra Santonja

Beatriz Haddad Maia / Ana Konjuh vs [6] Abigail Spears / Katarina Srebotnik

[4] Timea Babos / Andrea Hlavackova vs Katie Boulter / Katie Swan

Alla Kudryavtseva / Alexandra Panova vs Daria Gavrilova / Anastasia Pavlyuchenkova

Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic vs Nicole Melichar / Anna Smith

Monique Adamczak / Storm Sanders vs [16] Eri Hozumi / Miyu Kato

[11] Raquel Atawo / Jelena Ostapenko vs Jocelyn Rae / Laura Robson

Makoto Ninomiya / Renata Voracova vs Julia Boserup / Christina McHale

Nao Hibino / Alicja Rosolska vs Mirjana Lucic-Baroni / Andrea Petkovic

Asia Muhammad / Taylor Townsend vs [5] Lucie Hradecka / Katerina Siniakova

Parte Bassa

[7] Julia Goerges / Barbora Strycova vs Su-Wei Hsieh / Barbora Krejcikova

Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang vs Evgeniya Rodina / Natalia Vikhlyantseva

Kai-Chen Chang / Sloane Stephens vs Ying-Ying Duan / Chen Liang

Viktorija Golubic / Kristyna Pliskova vs [12] Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke

[13] Kirsten Flipkens / Sania Mirza vs Naomi Osaka / Shuai Zhang

Harriet Dart / Katy Dunne vs Naomi Broady / Heather Watson

Natela Dzalamidze / Veronika Kudermetova vs Lauren Davis / Xinyun Han

Alize Cornet / Xenia Knoll vs [3] Yung-Jan Chan / Martina Hingis

[8] Ashleigh Barty / Casey Dellacqua vs Jelena Jankovic / Coco Vandeweghe

Chia-Jung Chuang / Misaki Doi vs Oksana Kalashnikova / Francesca Schiavone

Nadiia Kichenok / Olga Savchuk vs Magda Linette / Maria Sanchez

Elise Mertens / Demi Schuurs vs [10] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu

[15] Andreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez vs Anastasia Rodionova / Arina Rodionova

Mona Barthel / Anett Kontaveit vs Shelby Rogers / Donna Vekic

Oceane Dodin / Tatjana Maria vs Irina-Camelia Begu / Sorana Cirstea

Varvara Lepchenko / Carina Witthoeft vs [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina