Challenger Recanati: Fuori all’esordio Eremin e Mager (Video)

Nel primo pomeriggio si è aperto ufficialmente il Guzzini Challenger con la combattutissima sfida tra l’argentino Augustin Velotti ed il danese Frederik Nielsen, quest’ultimo reduce dalle qualificazioni in cui ha sconfitto in finale Lorenzo Frigerio; gli altri tre qualificati sono invece il turco Celikbilek, il russo Karlosky ed il croato Galovic che affronterà nel match delle 19:00 la wild card Edoardo Eremin. Il 24enne piemontese, che è ritornato ad allenarsi al Match Ball Bra dei Fratelli Puci, dove ebbe inizio il suo amore per il tennis trasmessogli dal papà Igor, anche questa mattina si è allenato per prepararsi al meglio alla sfida serale. Ultimamente ha avuto delle ottime sensazioni, l’avversario non è fuori dalla sua portata, anche se conosce bene i campi recanatesi. Per la cronaca Nielsen ha vinto meritatamente per 4-6, 7-6, 6-3, al secondo turno sfiderà il vincitore del match tra Luca Vanni e l’egiziano Mohamed Safwat in programma domani pomeriggio alle 17:00.

Nel doppio ottima prova della coppia Caruso-Trusendi che ha liquidato i connazionali Lamberti-Portaluri per 6-2, 6-2. Anche Jankovic-Popkov hanno passato il turno vincendo per 6-1, 7-6 sulla coppia Krstin-Lawson.

Tra i big del torneo non ha deluso le attese la testa di serie numero due il francese Quentin Halys che ha dominato sin dalle prime battute il match contro il turco Altug Celikbilek imponendosi per 6-1, 7-6.

Intanto il supervisor Carmelo Di Dio ha emesso il tabellone delle partite di martedì 4 luglio: si inizierà alle 10:30 con il match tra la wild card Andrea Vavassori ed il bosniaco Aldin Setkic; all’ora di pranzo invece è in programma una delle partite più attese tra il giovane Julian Ocleppo e Mirza Basic, il bosniaco che vinse a sorpresa l’edizione del Guzzini Challenger del 2015 e che è reduce da un ottimo momento di forma sia a livello fisico che mentale. La sfida serale delle 21:00 sarà tutta francese con il favorito Kenny De Schepper che sfrutterà i suoi ace per avere la meglio su Jonathan Eysseric.

L'ingresso a tutte le partite del Challenger è gratuito.

Challenger Recanati| Cemento | e43.000 – 1° Turno

CENTRALE – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. [Q] Frederik Nielsen vs Agustin Velotti



CH Recanati Frederik Nielsen Frederik Nielsen 4 7 6 Agustin Velotti Agustin Velotti 6 6 3 Vincitore: F. NIELSEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Velotti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 F. Nielsen 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 A. Velotti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 F. Nielsen 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 4-2 A. Velotti 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 F. Nielsen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Velotti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Nielsen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Velotti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Velotti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 F. Nielsen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 A. Velotti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 F. Nielsen 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 5-3 → 5-4 A. Velotti 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Nielsen 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Velotti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Nielsen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Velotti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 2-2 F. Nielsen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Velotti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 F. Nielsen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Velotti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Nielsen 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Velotti 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 F. Nielsen 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-4 → 2-5 A. Velotti 15-0 15-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Nielsen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Velotti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 F. Nielsen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Velotti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Nielsen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [Q] Altug Celikbilek vs [2] Quentin Halys



CH Recanati Altug Celikbilek Altug Celikbilek 1 6 Quentin Halys [2] Quentin Halys [2] 6 7 Vincitore: Q. HALYS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 6-6 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 A. Celikbilek 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Celikbilek 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Q. Halys 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Celikbilek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Q. Halys 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 A. Celikbilek 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-3 → 1-3 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Celikbilek 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [WC] Edoardo Eremin vs [Q] Viktor Galovic (non prima ore: 19:00)



CH Recanati Edoardo Eremin Edoardo Eremin 7 3 2 Viktor Galovic Viktor Galovic 6 6 6 Vincitore: V. GALOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 V. Galovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-4 → 1-5 E. Eremin 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 V. Galovic 40-0 1-2 → 1-3 E. Eremin 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-2 → 1-2 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 E. Eremin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Galovic 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 E. Eremin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 E. Eremin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 V. Galovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 E. Eremin 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Eremin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 V. Galovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 V. Galovic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 E. Eremin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Eremin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. [WC] Gianluca Mager vs [6] Egor Gerasimov (non prima ore: 21:00)



CH Recanati Gianluca Mager Gianluca Mager 6 4 Egor Gerasimov [6] Egor Gerasimov [6] 7 6 Vincitore: E. GERASIMOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 4-5 E. Gerasimov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 G. Mager 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Mager 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 E. Gerasimov 15-0 15-15 df 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 G. Mager 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 4-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Mager 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 G. Mager 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 E. Gerasimov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

GRANDSTAND – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. [WC] Salvatore Caruso / Walter Trusendi vs [WC] Edoardo Lamberti / Giorgio Portaluri



CH Recanati Salvatore Caruso / Walter Trusendi Salvatore Caruso / Walter Trusendi 6 6 Edoardo Lamberti / Giorgio Portaluri Edoardo Lamberti / Giorgio Portaluri 2 2 Vincitori: CARUSO / TRUSENDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Lamberti / Portaluri 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 5-2 → 6-2 S. Caruso / Trusendi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Lamberti / Portaluri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 S. Caruso / Trusendi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 E. Lamberti / Portaluri 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Caruso / Trusendi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Lamberti / Portaluri 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Caruso / Trusendi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Lamberti / Portaluri 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 S. Caruso / Trusendi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 E. Lamberti / Portaluri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Caruso / Trusendi 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 E. Lamberti / Portaluri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Caruso / Trusendi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Lamberti / Portaluri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Caruso / Trusendi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

2. Pedja Krstin / Alex Lawson vs [PR] Miki Jankovic / Dmitry Popko



CH Recanati Pedja Krstin / Alex Lawson Pedja Krstin / Alex Lawson 1 6 Miki Jankovic / Dmitry Popko Miki Jankovic / Dmitry Popko 6 7 Vincitori: JANKOVIC / POPKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Jankovic / Popko 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Krstin / Lawson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Jankovic / Popko 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Krstin / Lawson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Jankovic / Popko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Krstin / Lawson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 M. Jankovic / Popko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Krstin / Lawson 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Jankovic / Popko 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 P. Krstin / Lawson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Jankovic / Popko 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 P. Krstin / Lawson 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Jankovic / Popko 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 P. Krstin / Lawson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 M. Jankovic / Popko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 P. Krstin / Lawson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Jankovic / Popko 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 P. Krstin / Lawson 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 M. Jankovic / Popko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

3. Andrea Arnaboldi / Frederik Nielsen vs Hans Hach Verdugo / Adrian Menendez-Maceiras



CH Recanati Andrea Arnaboldi / Frederik Nielsen Andrea Arnaboldi / Frederik Nielsen 2 4 Hans Hach Verdugo / Adrian Menendez-Maceiras Hans Hach Verdugo / Adrian Menendez-Maceiras 6 6 Vincitori: HACH VERDUGO / MENENDEZ-MACEIRAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Arnaboldi / Nielsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Arnaboldi / Nielsen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Arnaboldi / Nielsen 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 2-3 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi / Nielsen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi / Nielsen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Arnaboldi / Nielsen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-5 → 2-5 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 A. Arnaboldi / Nielsen 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Arnaboldi / Nielsen 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 A. Arnaboldi / Nielsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

4. [1] Jonathan Eysseric / Quentin Halys vs Kenny De Schepper / Alexander Kudryavtsev