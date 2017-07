Wimbledon: Camila Giorgi supera la francese Cornet dopo una maratona di tre set e accede al secondo turno dove trova Madison Keys

Combattuto successo per Camila Giorgi al primo turno dello slam londinese di Wimbledon (erba, £ 14.840.000).

L’azzurra ha superato la francese Alize Cornet, 27 anni, Nr. 41 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 in due ore e 30 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova la statunitense Keys, giocatrice dalle indubbie qualità ma che, per svariati motivi, non ha reso al meglio in questo 2017.

Gran vittoria della Giorgi. Il successo è importante, soprattutto per come è maturato. E’ infatti un successo che denota una buona condizione fisica e mentale: non era facile ripartire dopo il primo set perso in maniera rocambolesca e il secondo parziale dove si è vista ricucire lo strappo due volte.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: partenza shock per l’azzurra che, in un amen, si ritrova sotto 5-0.

I primi cinque giochi sono infatti tutti vinti dalla francese che, brekkando per due volte l’italiana, mette una seria ipoteca sul parziale.

La reazione della marchigiana c’è ed è spettacolare: Camila inizia a macinare gioco, risale la china a poco a poco e arriva al 5-3.

Nel nono game annulla due set point consecutivi alla Cornet, prima di tenere il servizio a zero e impattare sul 5-5.

Quando ormai tutto sembra propendere per l’azzurra, ecco la beffa.

La Giorgi va sotto 0-40 nel dodicesimo game, annulla i primi due set point ma capitola sul terzo.

E’ 7-5 per la transalpina in 49 minuti di gioco.

Secondo set: anche questo set è un’autentica battaglia, con Camila che prova in tutti i modi a recuperare il terreno perduto.

L’azzurra brekka subito l’avversaria e sembra poter scappare ma la Cornet è una gran combattente e si vede: controbreak al quarto gioco e tutto da rifare.

La Giorgi ha la qualità di non perdersi d’animo dopo il set perso e il break recuperato e, a cavallo tra il quinto e il sesto gioco, sembra scappare.

Dapprima brekka a zero, poi vince un gioco infinito dove annulla quattro palle break alla francese.

Anche in questo frangente il vantaggio si rivela effimero perché viene subito ricucito: accade nell’ottavo gioco con la Cornet che opera il controbreak a zero.

Come scritto prima, oggi la calma di Camila hanno la meglio. L’azzurra non si scompone e rompe finalmente il muro transalpino.

Break ai vantaggi nel nono game e turno di battuta tenuto a 30 e il conto dei set va in pareggio.

E’ 6-4 per l’italiana in 54 minuti di gioco.

Terzo set: i primi quattro game sono un’altalena di emozioni ma decidono l’incontro.

Al tentativo di fuga azzurro (break nel primo gioco) risponde bene la francese (controbreak al secondo gioco); sul secondo tentativo di fuga azzurro (break nel terzo gioco), fa buona guardia la Giorgi che risale da 15-40 e si porta a condurre 3-1.

La vera svolta per l’italiana avviene nel sesto gioco, in cui risale da 0-40, chiude il gioco ai vantaggi e mette una seria ipoteca sul passaggio al secondo turno.

Alize si conferma una gran lottatrice e risale da una situazione delicata nel nono gioco. Sotto 15-40, annulla due match point a Camila si porta sul 4-5.

Il tentativo di rimonta transalpina riesce solo a metà. Camila tiene bene il servizio a 30 e alza le braccia in segno di vittoria.

E’ 6-4 per la marchigiana in 47 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Wimbledon C. Giorgi C. Giorgi 5 6 6 A. Cornet A. Cornet 7 4 4 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 C. Giorgi 0-15 0-30 df 0-40 4-3 → 4-4 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Cornet 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 3-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Giorgi 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 A. Cornet 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Giorgi 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 5-6 → 5-7 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 A. Cornet 0-15 df 0-30 0-40 df 1-5 → 2-5 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

C. Giorgi – A. Cornet

2 Aces 0

9 Doubles Faults 5

46 Winners 18

47 Unforced Errors 27

23/40 (57%) Net Points Won 8/12 (67%)

62% 1st Serves In 65%

39/66 (59%) 1st Serve Points Won 35/68 (51%)

18/40 (45%) 2nd Serve Points Won 18/36 (50%)

12/18 (67%) Break Points Saved 8/15 (53%)

69/104 (66%) 1st Return Pts Won 67/106 (63%)

18/36 (50%) 2nd Return Pts Won 22/40 (55%)

7/15 (47%) Break Points Won 6/18 (33%)

57/106 (54%) Total Service Pts Won 53/104 (51%)

51/104 (49%) Total Return Pts Won 49/106 (46%)

108/210 (51%) Total Points Won 102/210 (49%)

147 mins Duration 147 mins

86 Ranking 41

25 Age 27

Macerata, Italy Birthplace Nice, France

France Residence Nice, France

5′ 6″ (1.68 m) Height 5′ 8″ (1.73 m)

119 lbs. (54 kg) Weight 139 lbs. (63 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (2006)

18/11 Year to Date Win/Loss 12/13

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 5

$2,228,934 Career Prize Money $5,518,584

Davide Sala