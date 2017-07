Thomas Fabbiano out a Wimbledon. Passa Querrey in tre set. L’azzurro nel primo e secondo set è stato avanti anche di un break

Sconfitta in tre set per Thomas Fabbiano al primo turno dello slam londinese di Wimbledon (erba, £ 14.840.000).

L’azzurro è stato superato dallo statunitense Sam Querrey, 29 anni, Nr. 28 Atp, con il punteggio di 7-6(5) 7-5 6-2 in due ore e due minuti di gioco.

Peccato! Fabbiano ha lottato alla pari per due set, portandosi in vantaggio di un break in entrambi; le occasioni ci sono state e sono state limpide (al servizio per chiudere il primo set e set point nel secondo) ma forse l’azzurro pecca di inesperienza in certi match e oggi lo si è notato più che mai. Peccato, le occasioni per rifarsi ci saranno sicuramente!

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: inizio serrato per i due avversari, con Fabbiano che deve difendersi già nel secondo gioco.

L’azzurro è abile ad annullare una palla break e tenere il servizio ai vantaggi.

Il gioco successivo è da mangiarsi le mani: Thomas sale 0-40 ma vede lo statunitense resistere e portare a casa il turno di battuta.

Il break è ormai questione di minuti e si concretizza nel quinto game, a 15, con l’italiano che si porta così a condurre.

Il sogno dura sino a quando Fabbiano va a servire per chiudere il set; qui, l’italiano sente la pressione e subisce il break a 30 dell’americano.

Si giunge così al tiebreak dove esce la maggior qualità ed esperienza di Querrey che, al terzo set point a disposizione, chiude.

E’ 7-6(5) per lo statunitense in 45 minuti di gioco.

Secondo set: altro parziale giocato alla pari da Thomas, altro parziale che l’azzurro avrebbe potuto vincere, altro parziale perso.

I primi giochi sono fuochi d’artificio: Thomas va avanti di un break, viene subito ripreso dall’avversario e seguono due games in cui i tennisti vanno avanti 0-40 senza riuscire a concretizzare le chances a loro disposizione.

A metà parziale si gira così sul 3-3, con i due avversari in perfetta parità.

Si giunge così ai giochi a cavallo tra il nono e il dodicesimo dove succede di tutto. Fabbiano annulla dapprima una palla break, si porta poi sul set point sul servizio avversario. Qui vede Querrey salire in cattedra. Lo statunitense gli annulla il set point e brekka nel gioco successivo.

Thomas prova il disperato rientro nel dodicesimo game. Risale da 40-0 ma cede le armi alla quarta palla set a disposizione dello statunitense.

E’ 7-5 per l’americano in 54 minuti di gioco.

Terzo set: ormai Thomas in campo non c’è più. I due set precedenti persi in questa maniera pesano e fanno male.

Querrey si porta subito avanti di un break e non concede più nulla.

La fine delle speranze per Fabbiano le troviamo nel quinto gioco, con il break a zero da parte dello statunitense.

Il match non ha più nulla da dire e Querrey lo chiude nell’ottavo game.

Turno di servizio tenuto a 30 e 6-2 per l’americano in 22 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Wimbledon T. Fabbiano T. Fabbiano 6 5 2 S. Querrey [24] S. Querrey [24] 7 7 6 Vincitore: S. Querrey Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Querrey 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 S. Querrey 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Querrey 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Querrey 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

T. Fabbiano – S. Querrey

3 Aces 14

4 Doubles Faults 2

34 Winners 45

30 Unforced Errors 18

18/25 (72%) Net Points Won 20/33 (61%)

59% 1st Serves In 61%

43/69 (62%) 1st Serve Points Won 46/60 (77%)

23/47 (49%) 2nd Serve Points Won 24/39 (62%)

7/12 (58%) Break Points Saved 8/10 (80%)

53/99 (54%) 1st Return Pts Won 73/116 (63%)

15/39 (38%) 2nd Return Pts Won 24/47 (51%)

2/10 (20%) Break Points Won 5/12 (42%)

66/116 (57%) Total Service Pts Won 70/99 (71%)

29/99 (29%) Total Return Pts Won 50/116 (43%)

95/215 (44%) Total Points Won 120/215 (56%)

120 mins Duration 120 mins

91 Ranking 28

28 Age 29

Grottaglie, Italy Birthplace San Francisco, CA, USA

San Giorgio Jonico, Italy Residence Santa Monica, CA, USA

5’8″ (172 cm) Height 6’6″ (198 cm)

152 lbs (69 kg) Weight 210 lbs (95 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2005 Turned Pro 2006

1/2 Year to Date Win/Loss 18/13

0 Year to Date Titles 1

0 Career Titles 9

$744,956 Career Prize Money $8,399,231

Davide Sala