Andy Murray e Kim Sears in attesa del secondo figlio

Andy Murray avrà sicuramente qualcosa da celebrare, anche se non andrà bene il torneo di Wimbledon.

Secondo il Telegraph, il numero 1 del mondo e sua moglie, Kim Sears, sarebbero in attesa del secondo figlio dopo la nascita di Sofia avvenuta 17 mesi fa.

I paralleli tra la vita di Djokovic ed il britannico continuano, non solo per quanto riguarda lo stato di forma sui campi da gioco, ma anche nella vita personale, avendo avuto date molto simili per i loro matrimoni e le nascite molto vicine tra il primo e il secondogenito.