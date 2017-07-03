Italiani nel circuito Future: Risultati 03 Luglio 2017. I risultati di oggi

Andrea Guerrieri nella foto
Georgia F1 – $15,000 – Terra – 1° Turno
Manfred Fellin [4] vs. Juan Ignacio Iliev # incontro dalle ore
Il match deve ancora iniziare
Francesco SALVIATO [3] vs. Sandro Svanidze ore
Il match deve ancora iniziare
Oleksandr Bielinskyi [4] vs. Tommaso Gabrieli Non prima delle ore 10:00
ITF Georgia F1
O. Bielinskyi [4]
3
6
6
T. Gabrieli
6
2
4
Vincitore: O. Bielinskyi
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Gabrieli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
O. Bielinskyi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
T. Gabrieli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
T. Gabrieli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Bielinskyi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
T. Gabrieli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Bielinskyi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
O. Bielinskyi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
T. Gabrieli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
O. Bielinskyi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
O. Bielinskyi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Austria F1 – $15,000 – Terra – 1° Turno
Andrea Pellegrino [4] vs. Lukas Ollert 2 incontro dalle ore 11:00
ITF Austria F1
A. Pellegrino [4]
6
6
L. Ollert
2
1
Vincitore: A. Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Ollert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
L. Ollert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
A. Pellegrino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
L. Ollert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
A. Pellegrino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Egypt F19 – $15,000 – Hard – TDQ
Andrea Borroni [6] vs. Mattia Rossi Non prima delle ore 19:30
Il match deve ancora iniziare
Hugo Pierre vs. Davide Albertoni 2 incontro dalle ore 18:00
Il match deve ancora iniziare
Sri Lanka F2 – $15,000 – Terra – Finale
Carlos Boluda-Purkiss [3] vs. Alessandro Petrone [7] ore
ITF Sri Lanka F2
C. Boluda-Purkiss [3]
3
6
7
A. Petrone [7]
6
3
6
Vincitore: C. Boluda-Purkiss
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6-6 → 7-6
C. Boluda-Purkiss
5-6 → 6-6
A. Petrone
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
C. Boluda-Purkiss
4-5 → 5-5
C. Boluda-Purkiss
3-4 → 4-4
A. Petrone
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Boluda-Purkiss
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Petrone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
C. Boluda-Purkiss
1-2 → 2-2
A. Petrone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
C. Boluda-Purkiss
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Petrone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Boluda-Purkiss
5-3 → 6-3
A. Petrone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
C. Boluda-Purkiss
4-2 → 5-2
C. Boluda-Purkiss
3-1 → 4-1
C. Boluda-Purkiss
2-0 → 2-1
C. Boluda-Purkiss
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Petrone
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
C. Boluda-Purkiss
2-5 → 3-5
A. Petrone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
C. Boluda-Purkiss
1-4 → 2-4
A. Petrone
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
C. Boluda-Purkiss
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
A. Petrone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
C. Boluda-Purkiss
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Italy F20 – Albinea – $15,000 – Terra – 1° Turno
Cristian Carli vs. Nino Serdarusic [6] ore 10:30
ITF Italy F20
C. Carli
6
7
N. Serdarusic [6]
4
6
Vincitore: C. Carli
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
C. Carli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
C. Carli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
N. Serdarusic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
N. Serdarusic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
C. Carli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
N. Serdarusic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Carli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
N. Serdarusic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
N. Serdarusic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
C. Carli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
N. Serdarusic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Ljubomir Celebic [4] vs. Luca Prevosto Non prima delle ore 12:00
ITF Italy F20
L. Celebic [4]
0
6
2
L. Prevosto•
15
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Celebic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Prevosto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
L. Prevosto
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
L. Celebic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Prevosto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Andrea Guerrieri vs. Nicolo Inserra Non prima delle ore 14:30
Il match deve ancora iniziare
Federico Ottolini vs. Riccardo Bonadio [3] Non prima delle ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
Matteo De Vincentis vs. Jacopo Stefanini ore 10:30
ITF Italy F20
M. de Vincentis
3
0
J. Stefanini
6
6
Vincitore: J. Stefanini
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. de Vincentis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. de Vincentis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
M. de Vincentis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. de Vincentis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Wilson Leite vs. Marco Bortolotti [5] Non prima delle ore 14:00
ITF Italy F20
W. Leite
40
4
M. Bortolotti [5]•
A
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bortolotti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
W. Leite
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Bortolotti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Bortolotti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
M. Bortolotti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Spain F20 – $25,000 – terra – 1° Turno
Nessun azzurro in campo oggi.
Poland F4 – $15,000 – Terra -TDQ
Luigi Sorrentino [5] vs. Patrick Kawka 2 incontro dalle ore 10:00
ITF Poland F4
L. Sorrentino [5]
3
2
P. Kawka
6
6
Vincitore: P. Kawka
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Kawka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 2-6
L. Sorrentino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
P. Kawka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sorrentino
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
L. Sorrentino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
P. Kawka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Sorrentino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
P. Kawka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 1-2
L. Sorrentino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
4 commenti
peccato davvero Petrone al tie break!!! Ottimo invece Stefanini,bravo
Peccato Petrone che perde la finale al tie break. Comunque sia best ranking per lui alla posizione 556 atp. Si è ripreso bene dopo il suo infortunio
Petrone ha vinto il primo set 6-3 nella finale in Sri Lanka
h.6.00 italiane finale per Petrone in Sri Lanka