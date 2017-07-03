Italiani nei Future Copertina, Future

Italiani nel circuito Future: Risultati 03 Luglio 2017. I risultati di oggi

03/07/2017 14:26 4 commenti
Andrea Guerrieri nella foto
Andrea Guerrieri nella foto

GEO Georgia F1 – $15,000 – Terra – 1° Turno
Manfred Fellin ITA [4] vs. Juan Ignacio Iliev ARG # incontro dalle ore

Il match deve ancora iniziare

Francesco SALVIATO ITA [3] vs. Sandro Svanidze GEO ore

Il match deve ancora iniziare

Oleksandr Bielinskyi UKR [4] vs. Tommaso Gabrieli ITA Non prima delle ore 10:00

ITF Georgia F1
O. Bielinskyi [4]
3
6
6
T. Gabrieli
6
2
4
Vincitore: O. Bielinskyi
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AUT Austria F1 – $15,000 – Terra – 1° Turno
Andrea Pellegrino ITA [4] vs. Lukas Ollert GER 2 incontro dalle ore 11:00

ITF Austria F1
A. Pellegrino [4]
6
6
L. Ollert
2
1
Vincitore: A. Pellegrino
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EGY Egypt F19 – $15,000 – Hard – TDQ
Andrea Borroni ITA [6] vs. Mattia Rossi ITA Non prima delle ore 19:30

Il match deve ancora iniziare

Hugo Pierre FRA vs. Davide Albertoni ITA 2 incontro dalle ore 18:00

Il match deve ancora iniziare


SRI Sri Lanka F2 – $15,000 – Terra – Finale
Carlos Boluda-Purkiss ESP [3] vs. Alessandro Petrone ITA [7] ore

ITF Sri Lanka F2
C. Boluda-Purkiss [3]
3
6
7
A. Petrone [7]
6
3
6
Vincitore: C. Boluda-Purkiss
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ITA Italy F20 – Albinea – $15,000 – Terra – 1° Turno
Cristian Carli ITA vs. Nino Serdarusic CRO [6] ore 10:30

ITF Italy F20
C. Carli
6
7
N. Serdarusic [6]
4
6
Vincitore: C. Carli
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Ljubomir Celebic MNE [4] vs. Luca Prevosto ITA Non prima delle ore 12:00

ITF Italy F20
L. Celebic [4]
0
6
2
L. Prevosto
15
4
2
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Andrea Guerrieri ITA vs. Nicolo Inserra ITA Non prima delle ore 14:30

Il match deve ancora iniziare

Federico Ottolini ITA vs. Riccardo Bonadio ITA [3] Non prima delle ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

Matteo De Vincentis ITA vs. Jacopo Stefanini ITA ore 10:30

ITF Italy F20
M. de Vincentis
3
0
J. Stefanini
6
6
Vincitore: J. Stefanini
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Wilson Leite BRA vs. Marco Bortolotti ITA [5] Non prima delle ore 14:00

ITF Italy F20
W. Leite
40
4
M. Bortolotti [5]
A
2
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ESP Spain F20 – $25,000 – terra – 1° Turno
Nessun azzurro in campo oggi.


POL Poland F4 – $15,000 – Terra -TDQ
Luigi Sorrentino ITA [5] vs. Patrick Kawka USA 2 incontro dalle ore 10:00

ITF Poland F4
L. Sorrentino [5]
3
2
P. Kawka
6
6
Vincitore: P. Kawka
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4 commenti

Gian50 03-07-2017 12:48

peccato davvero Petrone al tie break!!! Ottimo invece Stefanini,bravo

 4
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Campa (Guest) 03-07-2017 09:55

Peccato Petrone che perde la finale al tie break. Comunque sia best ranking per lui alla posizione 556 atp. Si è ripreso bene dopo il suo infortunio

 3
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QUINZI e GIORGI io ci credo(1926) (Guest) 03-07-2017 07:20

Petrone ha vinto il primo set 6-3 nella finale in Sri Lanka

 2
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Campa (Guest) 03-07-2017 01:11

h.6.00 italiane finale per Petrone in Sri Lanka

 1
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