Brad Gilbert su Rafael Nadal: “Lui non è mai stato un giocatore difensivo, la base del suo gioco è attaccare in maniera implacabile”

Brad Gilbert, personalità molto nota nel mondo del tennis nonché ex-preparatore atletico di Andre Agassi, ha svolto una rapida analisi tattica del gioco di Rafa Nadal e non ha esitato a lodare il tennista spagnolo. “Lui non è mai stato un giocatore difensivo, la base del suo gioco è attaccare in maniera implacabile, indipendentemente dalla zona di campo in cui si trovi”, ha osservato Gilbert, che ritiene “un grande errore considerare Nadal un giocatore difensivo”.

“Ha l’intelligenza e l’abilità per essere un grande difensore, però il suo tennis è totalmente offensivo”, ha rincarato, nel corso di una conferenza telefonica con gli studi ESPN.

Edoardo Gamacchio