Wimbledon: Nick Kyrgios “sono al 60-65% delle mie possibilità”

Per via dell’infortunio con cui convive dal torneo del Queen’s, Nick Kyrgios non pare molto convinto delle proprie possibilità a Wimbledon.

L’australiano è infatti piuttosto cauto al riguardo: “Le sensazioni non sono positive. I due match di esibizione che ho giocato questa settimana mi hanno confermato che sono al 60-65% delle mie possibilità”, ha dichiarato, visibilmente contrariato.

“Sto facendo tutto quello che posso e seguendo tutte le tappe del percorso di riabilitazione, ma la cosa migliore che io possa effettivamente fare con questo problema è riposare”, ha spiegato. Il rammarico sarà senz’altro duplice per Kyrgios, consapevole dell’esplosività che potrebbe mettere in campo sull’erba se godesse della migliore condizione fisica.

“Ovviamente, io mi trovo molto a mio agio sull’erba. So che se servirò bene e giocherò un tennis aggressivo potrò fare ottime prestazioni. Rimane il fatto che dipenderò dal mio corpo”, ha commentato il ventiduenne, pronto al proprio debutto londinese contro Pierre-Hugues Herbert.

Edoardo Gamacchio