Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato della prima giornata. Out Stan Wwarinka. Avanzano senza fatica Murray e Nadal. Ok Venus e Kvitova. Nick Kyrgios palesemente infortunato si è ritirato

Nick Kyrgios palesemente infortunato si è ritirato alla fine del secondo set nel match che lo vedeva opposto al transalpino Herbert.

Il tennista aussie, che si era infortunato al Queen’s dopo una caduta (alla gamba), ha giocato la partita praticamente da fermo cercando il punto solo con il servizio.

850esima vittoria in carriera per Rafael Nadal. Andy si sbarazza facilmente di Bublik. Janowicz supera un po’ a sorpresa, visti i risultati nell’ultimo periodo, Shapovalov, Anderson elimina Verdasco.

Bene Marin Cilic.

Grande sorpresa per l’eliminazione di Stan Wawrinka battuto in quattro set da Daniil Medvedev. Non ci sarà, quindi, quest’anno per Stan la possibilità di vincere tutti e 4 tornei dello Slam in anni diversi.

Simona Halep, reduce dai quarti a Eastbourne, inaugura il cammino ai Championships con un facile successo in due set.

Petra Kvitova saluta il Centre Court con un 6-3 6-4 ai danni di Johanna Larsson e approda al secondo turno.

Venus Williams in un insolito esordio dopo l’incidente che ha turbato l’americana. La statunitense, alla diciannovesima partecipazione in carriera ai Championships, supera l’ostacolo Elise Mertens (7-6 6-4), ma ha bisogno di sei set point nella prima frazione e di un parziale di 6 giochi a 2 (dallo 0-2) nella seconda partita.

Wimbledon – 1° Turno

Centre Court – 2:00pm (italiane)

(1) Andy Murray – Alexander Bublik



GS Wimbledon A. Murray [1] A. Murray [1] 6 6 6 A. Bublik A. Bublik 1 4 2 Vincitore: A. Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-2 → 5-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Bublik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 3-1 → 3-2 A. Murray 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-0 → 2-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Bublik 15-0 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace ace 40-40 df ace A-40 ace ace 3-1 → 3-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Bublik 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df 40-A df 2-1 → 3-1 A. Murray 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 A. Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Johanna Larsson – (11) Petra Kvitova



GS Wimbledon J. Larsson J. Larsson 3 4 P. Kvitova [11] P. Kvitova [11] 6 6 Vincitore: P. Kvitova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Larsson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Kvitova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 3-4 → 4-4 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 J. Larsson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Larsson 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Kvitova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 J. Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 P. Kvitova 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Larsson 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 1-0 → 2-0 P. Kvitova 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

Daniil Medvedev – (5) Stan Wawrinka



GS Wimbledon D. Medvedev D. Medvedev 6 3 6 6 S. Wawrinka [5] S. Wawrinka [5] 4 6 4 1 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-1 → 4-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Wawrinka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

No.1 Court – 2:00pm

Elise Mertens – (10) Venus Williams



GS Wimbledon E. Mertens E. Mertens 6 4 V. Williams [10] V. Williams [10] 7 6 Vincitore: V. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df ace 3-5 → 4-5 V. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 E. Mertens 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 E. Mertens 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 V. Williams 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 E. Mertens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 V. Williams 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 V. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 V. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 V. Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 E. Mertens 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

(4) Rafael Nadal – John Millman



GS Wimbledon R. Nadal [4] R. Nadal [4] 6 6 6 J. Millman J. Millman 1 3 2 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 J. Millman 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-0 → 4-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 J. Millman 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 2-0 J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Millman 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-1 → 6-1 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-1 → 5-1 J. Millman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Millman 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 1-0

(6) Johanna Konta – Su-Wei Hsieh



GS Wimbledon J. Konta [6] J. Konta [6] 6 6 S-W. Hsieh S-W. Hsieh 2 2 Vincitore: J. Konta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 S-W. Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 S-W. Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Konta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S-W. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Konta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S-W. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 S-W. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S-W. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S-W. Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Konta 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S-W. Hsieh 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

No.2 Court – 12:30am

(12) Jo-Wilfried Tsonga – Cameron Norrie



GS Wimbledon J-W. Tsonga [12] J-W. Tsonga [12] 6 6 6 C. Norrie C. Norrie 3 2 2 Vincitore: J-W. Tsonga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J-W. Tsonga 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J-W. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J-W. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J-W. Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Norrie 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 J-W. Tsonga 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 J-W. Tsonga 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J-W. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J-W. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Norrie 0-15 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J-W. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Norrie 15-0 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 3-3 → 4-3 J-W. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J-W. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J-W. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Marina Erakovic – (2) Simona Halep



GS Wimbledon M. Erakovic M. Erakovic 4 1 S. Halep [2] S. Halep [2] 6 6 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Erakovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Erakovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 M. Erakovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Erakovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Halep 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 M. Erakovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 4-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Erakovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Halep 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Erakovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Erakovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Erakovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Philipp Kohlschreiber – (7) Marin Cilic



GS Wimbledon P. Kohlschreiber P. Kohlschreiber 4 2 3 M. Cilic [7] M. Cilic [7] 6 6 6 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 2-5 → 2-6 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-4 → 2-4 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 P. Kohlschreiber 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Maryna Zanevska – Heather Watson



GS Wimbledon M. Zanevska M. Zanevska 1 6 H. Watson H. Watson 6 7 Vincitore: H. Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6-6 → 6-7 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Zanevska 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 M. Zanevska 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-5 → 4-5 H. Watson 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Zanevska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 H. Watson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 M. Zanevska 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 H. Watson 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 M. Zanevska 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 H. Watson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 0-2 M. Zanevska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 H. Watson 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Zanevska 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Zanevska 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-3 → 0-4 H. Watson 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Zanevska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 H. Watson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

No.3 Court – 12:30am

(20) Nick Kyrgios – Pierre-Hugues Herbert



GS Wimbledon N. Kyrgios [20] • N. Kyrgios [20] 0 3 4 0 P. Herbert P. Herbert 0 6 6 0 Vincitore: P. Herbert per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Kyrgios 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 4-6 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 P. Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 3-5 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 P. Herbert 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Herbert 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 3-4 → 3-5 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Ashleigh Barty – (4) Elina Svitolina



GS Wimbledon A. Barty A. Barty 5 6 E. Svitolina [4] E. Svitolina [4] 7 7 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 A. Barty 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 2-4 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Barty 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 E. Svitolina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 5-4 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-1 → 2-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 A. Barty 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(21) Ivo Karlovic – Aljaz Bedene



GS Wimbledon I. Karlovic [21] • I. Karlovic [21] 40 7 6 7 6 3 A. Bedene A. Bedene 0 6 7 6 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 3-4 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 A. Bedene 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Bedene 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 I. Karlovic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Bedene 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 A. Bedene 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Bedene 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 I. Karlovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 ace 8-7* 6-6 → 7-6 I. Karlovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 I. Karlovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 I. Karlovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Karlovic 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 ace 2-3* 2*-2 ace 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 A. Bedene 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-1 → 2-2 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 I. Karlovic 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* ace 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* ace 6-6 → 7-6 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-6 → 6-6 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Bedene 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 I. Karlovic 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 A. Bedene 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Bedene 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

(13) Jelena Ostapenko – Aliaksandra Sasnovich



GS Wimbledon J. Ostapenko [13] • J. Ostapenko [13] A 5 A. Sasnovich A. Sasnovich 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Ostapenko 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 df 4-0 → 5-0 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Sasnovich 0-15 df 0-30 0-40 2-0 → 3-0 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 1-0

Court 12 – 12:30am

Nao Hibino – (17) Madison Keys



GS Wimbledon N. Hibino N. Hibino 4 2 M. Keys [17] M. Keys [17] 6 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Keys 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 N. Hibino 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 N. Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Keys 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 N. Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Hibino 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-4 → 4-5 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 N. Hibino 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Keys 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

(9) Kei Nishikori – Marco Cecchinato



GS Wimbledon K. Nishikori [9] K. Nishikori [9] 6 6 6 M. Cecchinato M. Cecchinato 2 2 0 Vincitore: K. Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-0 → 4-0 M. Cecchinato 0-15 df 0-30 0-40 2-0 → 3-0 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 K. Nishikori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 K. Nishikori 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df df 2-0 → 3-0 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 1-0

(8) Dominika Cibulkova – Andrea Petkovic



GS Wimbledon D. Cibulkova [8] D. Cibulkova [8] 6 3 9 A. Petkovic A. Petkovic 3 6 7 Vincitore: D. Cibulkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-7 D. Cibulkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 8-7 → 9-7 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 7-7 → 8-7 D. Cibulkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 7-6 → 7-7 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-6 → 7-6 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 A. Petkovic 0-15 df 0-30 0-40 df 5-5 → 6-5 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 5-4 → 5-5 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 D. Cibulkova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 D. Cibulkova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Cibulkova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Cibulkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-4 → 2-4 D. Cibulkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 D. Cibulkova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 D. Cibulkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 D. Cibulkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(26) Steve Johnson – Nicolas Kicker



GS Wimbledon S. Johnson [26] S. Johnson [26] 0 6 7 5 N. Kicker • N. Kicker 0 4 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Kicker 5-2 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Johnson 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Johnson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Johnson 0-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Kicker 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 18 – 12:30am

Beatriz Haddad Maia – Laura Robson



GS Wimbledon B. Haddad Maia B. Haddad Maia 6 6 L. Robson L. Robson 4 2 Vincitore: B. Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Haddad Maia 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-2 → 6-2 L. Robson 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 L. Robson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 L. Robson 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 2-0 L. Robson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Robson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Robson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Robson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 L. Robson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Robson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(31) Fernando Verdasco – Kevin Anderson



GS Wimbledon F. Verdasco [31] F. Verdasco [31] 6 6 6 3 K. Anderson K. Anderson 2 7 7 6 Vincitore: K. Anderson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 F. Verdasco 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Verdasco 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* df 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 K. Anderson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 5-5 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 F. Verdasco 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Verdasco 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 ace 2*-4 3-4* 3-5* ace 3*-6 ace 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 5-5 → 5-6 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Verdasco 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-2 → 3-2 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

Marton Fucsovics – (16) Gilles Muller



GS Wimbledon M. Fucsovics M. Fucsovics 5 4 2 G. Muller [16] G. Muller [16] 7 6 6 Vincitore: G. Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 G. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 2-4 → 2-5 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Fucsovics 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 G. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 G. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Muller 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 G. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 5-4 G. Muller 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 4 – 12:30am

Rogerio Dutra Silva – Benoit Paire



GS Wimbledon R. Dutra Silva R. Dutra Silva 4 6 6 4 B. Paire B. Paire 6 3 7 6 Vincitore: B. Paire Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 B. Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Dutra Silva 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 B. Paire 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. Paire 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 R. Dutra Silva 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 B. Paire 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Paire 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 R. Dutra Silva 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 B. Paire 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 B. Paire 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 5-3 R. Dutra Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 B. Paire 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 B. Paire 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 3-1 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 B. Paire 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Dutra Silva 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 B. Paire 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 2-5 → 3-5 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 R. Dutra Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 B. Paire 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 R. Dutra Silva 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Peter Gojowczyk – Marius Copil



GS Wimbledon P. Gojowczyk P. Gojowczyk 7 2 6 6 M. Copil M. Copil 6 6 3 1 Vincitore: P. Gojowczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 M. Copil 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-1 → 6-1 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Copil 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 4-0 → 4-1 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Copil 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Copil 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 P. Gojowczyk 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Copil 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Copil 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Copil 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Copil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-5 → 2-5 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Copil 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 M. Copil 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 ace 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 5-6 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Copil 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Copil 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Gojowczyk 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Copil 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Copil 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

Ying-Ying Duan – Ana Bogdan



GS Wimbledon Y. Duan Y. Duan 4 2 A. Bogdan A. Bogdan 6 6 Vincitore: A. Bogdan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 2-6 Y. Duan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 2-4 → 2-5 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Y. Duan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Bogdan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 Y. Duan 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Bogdan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Y. Duan 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bogdan 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 Y. Duan 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Y. Duan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 Y. Duan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Duan 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 Y. Duan 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 5 – 12:30am

Andrey Kuznetsov – (30) Karen Khachanov



GS Wimbledon An. Kuznetsov An. Kuznetsov 6 6 3 6 2 K. Khachanov [30] K. Khachanov [30] 7 2 6 1 6 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 An. Kuznetsov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-5 → 2-5 An. Kuznetsov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-5 → 1-5 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-4 → 0-5 An. Kuznetsov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 K. Khachanov 15-0 15-15 df 30-30 ace 40-30 0-2 → 0-3 An. Kuznetsov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 An. Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 K. Khachanov 0-15 0-30 df 0-40 df 4-1 → 5-1 An. Kuznetsov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 An. Kuznetsov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 An. Kuznetsov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 An. Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 An. Kuznetsov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 An. Kuznetsov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 An. Kuznetsov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 An. Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 An. Kuznetsov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 An. Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 An. Kuznetsov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 An. Kuznetsov 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 An. Kuznetsov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 An. Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 An. Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 An. Kuznetsov 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 K. Khachanov 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 K. Khachanov 1-0 An. Kuznetsov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Norbert Gombos – Andreas Seppi



GS Wimbledon N. Gombos N. Gombos 2 6 2 1 A. Seppi A. Seppi 6 3 6 6 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-5 → 1-6 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-4 → 1-5 N. Gombos 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 0-4 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 N. Gombos 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 2-5 → 2-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 N. Gombos 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 2-3 → 2-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Madison Brengle – Richel Hogenkamp



GS Wimbledon M. Brengle M. Brengle 6 6 R. Hogenkamp R. Hogenkamp 3 3 Vincitore: M. Brengle Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Hogenkamp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Hogenkamp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Hogenkamp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Hogenkamp 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Hogenkamp 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 R. Hogenkamp 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 R. Hogenkamp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Hogenkamp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Marketa Vondrousova – Shuai Peng



GS Wimbledon M. Vondrousova M. Vondrousova A 7 0 2 S. Peng • S. Peng 40 6 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Peng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 S. Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-0 → 2-1 S. Peng 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 S. Peng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 S. Peng 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 S. Peng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 ace 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-6 → 6-6 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Peng 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Peng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 6 – 12:30am

Simone Bolelli – Yen-Hsun Lu



GS Wimbledon S. Bolelli S. Bolelli 6 1 6 6 Y-H. Lu Y-H. Lu 3 6 3 4 Vincitore: S. Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Y-H. Lu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Y-H. Lu 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 Y-H. Lu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Y-H. Lu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y-H. Lu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Y-H. Lu 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Y-H. Lu 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Y-H. Lu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Y-H. Lu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y-H. Lu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 Y-H. Lu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Y-H. Lu 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Bolelli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y-H. Lu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Y-H. Lu 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-3 → 5-3 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Y-H. Lu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 Y-H. Lu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Bolelli 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Y-H. Lu 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(26) Mirjana Lucic-Baroni – Carina Witthoeft



GS Wimbledon M. Lucic-Baroni [26] M. Lucic-Baroni [26] 3 7 6 C. Witthoeft C. Witthoeft 6 5 8 Vincitore: C. Witthoeft Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-8 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 6-7 → 6-8 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 15-30 15-40 6-6 → 6-7 C. Witthoeft 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 5-3 → 5-4 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 C. Witthoeft 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 M. Lucic-Baroni 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 C. Witthoeft 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Lucic-Baroni 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Witthoeft 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 C. Witthoeft 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Witthoeft 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Witthoeft 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-4 → 2-4 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 1-2 → 1-3 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 C. Witthoeft 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Jiri Vesely – Illya Marchenko



GS Wimbledon J. Vesely J. Vesely 40 6 4 4 7 2 I. Marchenko • I. Marchenko A 1 6 6 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 I. Marchenko 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace 2-1 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 I. Marchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 I. Marchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-4 → 5-5 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Vesely 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 I. Marchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 4-6 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 I. Marchenko 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Vesely 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 I. Marchenko 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Vesely 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Marchenko 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 I. Marchenko 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 2-5 → 3-5 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 I. Marchenko 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 J. Vesely 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 I. Marchenko 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 I. Marchenko 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 I. Marchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 2-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 I. Marchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 7 – 12:30am

Denis Shapovalov – Jerzy Janowicz



GS Wimbledon D. Shapovalov D. Shapovalov 4 6 3 6 J. Janowicz J. Janowicz 6 3 6 7 Vincitore: J. Janowicz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 ace 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 J. Janowicz 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Janowicz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Janowicz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Janowicz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Janowicz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Janowicz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-5 → 3-5 J. Janowicz 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 2-4 J. Janowicz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 1-3 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 J. Janowicz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Janowicz 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Janowicz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 J. Janowicz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Janowicz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Janowicz 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Janowicz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 J. Janowicz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Janowicz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

(22) Barbora Strycova – Veronica Cepede Royg



GS Wimbledon B. Strycova [22] B. Strycova [22] 6 6 V. Cepede Royg V. Cepede Royg 3 3 Vincitore: B. Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 V. Cepede Royg 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 5-2 V. Cepede Royg 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 B. Strycova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 4-1 V. Cepede Royg 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 B. Strycova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 V. Cepede Royg 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Cepede Royg 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 V. Cepede Royg 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 V. Cepede Royg 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Strycova 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 V. Cepede Royg 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 V. Cepede Royg 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Lukas Rosol – Henri Laaksonen



GS Wimbledon L. Rosol L. Rosol 4 7 6 6 H. Laaksonen H. Laaksonen 6 5 3 4 Vincitore: L. Rosol Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 6-4 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 H. Laaksonen 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Rosol 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Rosol 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 L. Rosol 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 4-1 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 H. Laaksonen 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 L. Rosol 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 L. Rosol 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Rosol 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 L. Rosol 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Rosol 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 L. Rosol 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Rosol 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

Court 8 – 12:30am

Camila Giorgi – Alize Cornet



GS Wimbledon C. Giorgi C. Giorgi 5 6 6 A. Cornet A. Cornet 7 4 4 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 C. Giorgi 0-15 0-30 df 0-40 4-3 → 4-4 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Cornet 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 3-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Giorgi 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 A. Cornet 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Giorgi 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 5-6 → 5-7 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 A. Cornet 0-15 df 0-30 0-40 df 1-5 → 2-5 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Julien Benneteau – Sergiy Stakhovsky



GS Wimbledon J. Benneteau J. Benneteau 3 6 6 2 S. Stakhovsky S. Stakhovsky 6 7 2 6 Vincitore: S. Stakhovsky Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 J. Benneteau 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 2-5 → 2-6 S. Stakhovsky 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 J. Benneteau 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Stakhovsky 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Stakhovsky 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 2-1 J. Benneteau 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 S. Stakhovsky 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* ace 1*-2 ace 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* ace 6-6 → 6-7 S. Stakhovsky 15-0 ace 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 S. Stakhovsky 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Benneteau 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 S. Stakhovsky 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 4-3 → 5-3 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 4-3 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Benneteau 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Stakhovsky 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 J. Benneteau 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 S. Stakhovsky 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Benneteau 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Benneteau 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Damir Dzumhur – Renzo Olivo



GS Wimbledon D. Dzumhur D. Dzumhur 6 6 6 R. Olivo R. Olivo 2 0 1 Vincitore: D. Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 D. Dzumhur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 R. Olivo 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Olivo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 R. Olivo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 R. Olivo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Olivo 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 4-2 → 5-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 1-1 R. Olivo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Donna Vekic – Natalia Vikhlyantseva



GS Wimbledon D. Vekic D. Vekic 0 6 5 N. Vikhlyantseva • N. Vikhlyantseva 15 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Vikhlyantseva 15-0 5-3 D. Vekic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 D. Vekic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-3 → 5-4 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 N. Vikhlyantseva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 3-1 → 4-1 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 9 – 12:30am

Carlos Berlocq – Nikoloz Basilashvili



GS Wimbledon C. Berlocq C. Berlocq 4 6 1 N. Basilashvili N. Basilashvili 6 7 6 Vincitore: N. Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-5 → 1-6 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 C. Berlocq 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 C. Berlocq 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Berlocq 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Berlocq 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Berlocq 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 C. Berlocq 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 4-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Berlocq 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Sara Sorribes Tormo – Naomi Osaka



GS Wimbledon S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 3 6 N. Osaka N. Osaka 6 7 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-6 → 6-6 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Osaka 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 S. Sorribes Tormo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Sorribes Tormo 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Sorribes Tormo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Sorribes Tormo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(21) Caroline Garcia – Jana Cepelova



GS Wimbledon C. Garcia [21] C. Garcia [21] 6 6 J. Cepelova J. Cepelova 1 1 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Cepelova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 J. Cepelova 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-0 → 4-0 J. Cepelova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 C. Garcia 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 J. Cepelova 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 J. Cepelova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-0 → 5-0 J. Cepelova 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 3-0 → 4-0 C. Garcia 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Cepelova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

Facundo Bagnis – Radu Albot



GS Wimbledon F. Bagnis • F. Bagnis A 6 4 2 R. Albot R. Albot 40 4 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-1 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Albot 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 1-2 → 2-2 R. Albot 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Albot 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 11 – 12:30am

Thomas Fabbiano – (24) Sam Querrey



GS Wimbledon T. Fabbiano T. Fabbiano 6 5 2 S. Querrey [24] S. Querrey [24] 7 7 6 Vincitore: S. Querrey Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Querrey 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 S. Querrey 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Querrey 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Querrey 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Francesca Schiavone – Mandy Minella



GS Wimbledon F. Schiavone F. Schiavone 6 6 M. Minella M. Minella 1 1 Vincitore: F. Schiavone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 df 5-1 → 6-1 M. Minella 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Minella 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Minella 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Minella 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Minella 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Minella 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Minella 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Viktor Troicki – Florian Mayer



GS Wimbledon V. Troicki • V. Troicki 0 1 0 F. Mayer F. Mayer 0 6 0 Vincitore: F. Mayer per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Troicki 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Mayer 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 V. Troicki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Mayer 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 F. Mayer 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Francoise Abanda – Kurumi Nara



GS Wimbledon F. Abanda F. Abanda 6 6 K. Nara K. Nara 2 4 Vincitore: F. Abanda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Abanda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 K. Nara 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 F. Abanda 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 4-3 → 4-4 K. Nara 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Abanda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Nara 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 F. Abanda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Nara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 F. Abanda 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Nara 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Abanda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 K. Nara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 F. Abanda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-1 → 5-1 K. Nara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 F. Abanda 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Nara 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 F. Abanda 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Nara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 14 – 12:30am

Joao Sousa – Dustin Brown



GS Wimbledon J. Sousa J. Sousa 6 6 4 4 D. Brown D. Brown 3 7 6 6 Vincitore: D. Brown Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 D. Brown 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Brown 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Brown 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Sousa 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Brown 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 2-1 → 2-2 J. Sousa 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Brown 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Brown 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 4-6 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Brown 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Brown 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Sousa 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Brown 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Brown 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* ace 4*-5 df 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Brown 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 D. Brown 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 J. Sousa 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Brown 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 D. Brown 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Sousa 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 D. Brown 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 D. Brown 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Brown 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Brown 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Brown 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 D. Brown 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Malek Jaziri – (14) Lucas Pouille



GS Wimbledon M. Jaziri M. Jaziri 7 4 4 6 L. Pouille [14] L. Pouille [14] 6 6 6 7 Vincitore: L. Pouille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 ace 6-6 → 6-7 L. Pouille 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 M. Jaziri 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Pouille 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Jaziri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 4-4 → 5-4 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 M. Jaziri 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 L. Pouille 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Jaziri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Pouille 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Jaziri 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Pouille 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 1-4 L. Pouille 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Jaziri 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* ace 6-6 → 7-6 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Pouille 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Pouille 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Jaziri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Naomi Broady – Irina-Camelia Begu



GS Wimbledon N. Broady N. Broady 4 2 I. Begu I. Begu 6 6 Vincitore: I. Begu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 N. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 I. Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 N. Broady 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-3 → 1-4 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 1-2 → 1-3 N. Broady 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 I. Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 N. Broady 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Broady 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 I. Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 N. Broady 15-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 I. Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 N. Broady 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 I. Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Broady 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 I. Begu 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Broady 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Sabine Lisicki – (27) Ana Konjuh



GS Wimbledon S. Lisicki • S. Lisicki 0 1 3 A. Konjuh [27] A. Konjuh [27] 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Lisicki 3-4 A. Konjuh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 S. Lisicki 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 S. Lisicki 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Konjuh 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 S. Lisicki 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Lisicki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 A. Konjuh 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Lisicki 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Lisicki 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Konjuh 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Lisicki 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 15 – 12:30am

Aryna Sabalenka – Irina Khromacheva



GS Wimbledon A. Sabalenka A. Sabalenka 6 6 I. Khromacheva I. Khromacheva 3 4 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 I. Khromacheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Sabalenka 0-15 30-0 40-0 3-4 → 4-4 I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 I. Khromacheva 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 ace 1-2 → 2-2 I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Khromacheva 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 I. Khromacheva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 4-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 I. Khromacheva 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Andreas Haider-Maurer – (18) Roberto Bautista Agut



GS Wimbledon A. Haider-Maurer A. Haider-Maurer 3 1 2 R. Bautista Agut [18] R. Bautista Agut [18] 6 6 6 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 A. Haider-Maurer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Haider-Maurer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Haider-Maurer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 A. Haider-Maurer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A ace df 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Haider-Maurer 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Haider-Maurer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Haider-Maurer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Katerina Siniakova – Maria Sakkari



GS Wimbledon K. Siniakova K. Siniakova 3 4 M. Sakkari M. Sakkari 6 6 Vincitore: M. Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Sakkari 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-5 → 3-5 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 M. Sakkari 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-4 → 1-5 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Sakkari 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 K. Siniakova 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Sakkari 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Siniakova 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 1-1 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

Jennifer Brady – Danka Kovinic



GS Wimbledon J. Brady J. Brady 6 6 D. Kovinic D. Kovinic 3 1 Vincitore: J. Brady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Kovinic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Brady 2-2 D. Kovinic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-A 2-1 → 2-2 J. Brady 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 D. Kovinic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Brady 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 J. Brady 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 D. Kovinic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 J. Brady 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Kovinic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 J. Brady 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Kovinic 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 J. Brady 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Kovinic 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 16 – 12:30am

Thiago Monteiro – Andrew Whittington



GS Wimbledon T. Monteiro T. Monteiro 4 6 7 7 A. Whittington A. Whittington 6 3 6 6 Vincitore: T. Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Whittington 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 5-4 → 5-5 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Whittington 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 A. Whittington 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Monteiro 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Whittington 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Whittington 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-5 → 5-6 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Whittington 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Whittington 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Whittington 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. Whittington 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Whittington 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Whittington 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Whittington 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Whittington 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Whittington 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Kristyna Pliskova – (31) Roberta Vinci



GS Wimbledon Kr. Pliskova Kr. Pliskova 7 6 R. Vinci [31] R. Vinci [31] 6 2 Vincitore: Kr. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-2 → 5-2 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 Kr. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-0 → 3-0 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Kr. Pliskova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 df 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Kr. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Kr. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-3 → 1-3 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Kr. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Tommy Haas – Ruben Bemelmans



GS Wimbledon T. Haas T. Haas 2 6 3 5 R. Bemelmans R. Bemelmans 6 3 6 7 Vincitore: R. Bemelmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 T. Haas 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 5-6 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Haas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 T. Haas 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Haas 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Haas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Bemelmans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 T. Haas 0-15 0-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 T. Haas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Haas 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 1-4 → 2-4 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Haas 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Haas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 T. Haas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 T. Haas 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Haas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 T. Haas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 T. Haas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 R. Bemelmans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Haas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 R. Bemelmans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Haas 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

(15) Elena Vesnina – Anna Blinkova



GS Wimbledon E. Vesnina [15] • E. Vesnina [15] 30 6 3 A. Blinkova A. Blinkova 40 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Blinkova 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 E. Vesnina 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df df 2-1 → 2-2 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-1 → 1-1 A. Blinkova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 17 – 12:30am

Kai-Chen Chang – Qiang Wang



GS Wimbledon K-C. Chang K-C. Chang 3 4 Q. Wang Q. Wang 6 6 Vincitore: Q. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K-C. Chang 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K-C. Chang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 K-C. Chang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 Q. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K-C. Chang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 K-C. Chang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 K-C. Chang 15-0 15-15 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Q. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 K-C. Chang 0-15 0-30 df 0-40 1-4 → 1-5 Q. Wang 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K-C. Chang 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K-C. Chang 2-1 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K-C. Chang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Donald Young – Denis Istomin



GS Wimbledon D. Young D. Young 0 5 6 6 4 D. Istomin • D. Istomin 0 7 4 4 2 Vincitore: D. Young per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 D. Istomin 4-2 D. Young 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Young 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Young 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Young 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 D. Young 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 D. Istomin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Young 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Young 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Young 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Young 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 D. Young 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Young 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Young 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Young 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 D. Young 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 D. Istomin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Young 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 D. Young 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Young 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Young 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Dmitry Tursunov – (28) Fabio Fognini



GS Wimbledon D. Tursunov D. Tursunov 1 3 3 F. Fognini [28] F. Fognini [28] 6 6 6 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Tursunov 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 D. Tursunov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 D. Tursunov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 F. Fognini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 0-4 D. Tursunov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 0-1 → 0-2 D. Tursunov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 3-6 D. Tursunov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Tursunov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Tursunov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 D. Tursunov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Tursunov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 D. Tursunov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 D. Tursunov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Tursunov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Yulia Putintseva – (18) Anastasija Sevastova



GS Wimbledon Y. Putintseva Y. Putintseva 1 6 A. Sevastova [18] A. Sevastova [18] 6 7 Vincitore: A. Sevastova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 5-4 → 5-5 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-3 → 5-4 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df df 0-1 → 1-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Sevastova 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 Y. Putintseva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Sevastova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

To be Arranged 1 – 12:00am

Victoria Azarenka – Catherine Bellis



GS Wimbledon V. Azarenka • V. Azarenka 40 3 3 C. Bellis C. Bellis 40 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-0 → 3-0 C. Bellis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Bellis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 C. Bellis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 C. Bellis 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 V. Azarenka 0-15 df 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 C. Bellis 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(25) Carla Suarez Navarro – Eugenie Bouchard