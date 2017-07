Tim Henman e la scelta di Roger Federer: “Ha vinto una volta a Parigi in diciotto occasioni. Quella volta, inoltre, mancava Rafael Nadal sconfitto in precedenza. Con l’ottavo successo a Wimbledon entrerebbe nella storia del tennis”

Tim Henman ha parlato in esclusiva ai microfoni della radio ufficiale di Wimbledon su Roger Federer ed il forfait dal Roland Garros: “Ha vinto una volta a Parigi in diciotto occasioni. Quella volta, inoltre, mancava Rafael Nadal sconfitto in precedenza. Con l’ottavo successo a Wimbledon entrerebbe nella storia del tennis e supererebbe Renshaw e Sampras. Ha una grande occasione di vincere”, ha commentato.

Lorenzo Carini