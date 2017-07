Eastbourne ed il problema dei giudici di linea

Il torneo di Eastbourne sta mettendo in mostra alcune pecche, dal punto di vista organizzativo.

Lo stesso Gael Monfils ha denunciato il fatto che, in alcuni match, vi sia un solo giudice di linea per ogni lato corto del campo. Una situazione piuttosto insolita, per un evento di categoria ATP250: “E’ impossibile che un solo giudice di linea sia in un lato del campo”, ha commentato il tennista francese nella giornata di giovedì.

Edoardo Gamacchio