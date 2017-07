Olè Javier Marti, Trionfo ispanico a Basilicanova. Il madrileno si aggiudica contro Lenny Hamper la “C.M.S. Cup”, quattordicesimo titolo internazionale in carriera

E’ Javier Marti il vincitore della terza edizione del Torneo internazionale ITF maschile “C.M.S. Cup” – 1° Memorial Filippo Ricotti (15.000 $, terra) organizzato dal Tc President a Basilicanova (Parma). Poco appariscente ma molto solido e votato alla battaglia, il tennista nato a Madrid si aggiudica il quattordicesimo titolo internazionale della sua carriera, il secondo in Italia dopo quello vinto a Roma Eur nel 2013.

Lo fa con le classifiche armi in possesso, battendo un Lenny Hampel dai mezzi tecnici davvero interessanti, ma forse ancora un po’ troppo acerbo per superare in finale uno scoglio duro come lo spagnolo, un predestinato sin da giovane, con apparizioni nei più importanti tornei in terra rossa del circuito maggiore (compreso il Roland Garros) prima che un gravissimo infortunio al braccio minasse la sua crescita. Imponendo un ritmo elevatissimo, l’austriaco è rimasto aggrappato all’avversario fino al primo break subito sul 3-2, antipasto di un secondo a seguire sul 5-2. Sino ad un certo punto il match assomiglia molto alla semifinale vinta contro Adelchi Virgili: a differenza del toscano tuttavia Hampel non si arrende mai, anche dopo un parziale negativo di sette game a zero, e recupera dal 5-2 al 5-5: nel momento decisivo tuttavia la forza e l’esperienza del madrileno emergono fino a portare a casa il successo definitivo.

Lo spagnolo Javier Marti succede così nell’albo d’oro dell’ITF parmense a Maximilian Marterer e Lorenzo Giustino. La vittoria dell’iberico si unisce alla vittoria di tutto lo staff del Tc President, splendidamente coordinato dal direttore Fabio Rossi, che ha tutte le carte in regola per sognare un appuntamento ancora più prestigioso in futuro. L’ultimo ricordo prima di chiudere il sipario di questa terza edizione della “C.M.S.” va a Filippo Ricotti, diciassettenne allievo della scuola SAT del President, a cui il Torneo ITF è stato dedicato: le splendide parole della mamma durante la cerimonia di premiazione e i volti commossi di tutti i presenti servono a non dimenticare e mantenere vivida, per sempre, la memoria di Filippo.

Finale singolare

Marti J. (SPA, 5) b. Hampel L. (AUT, 2) 62 75

Albo d’oro

2015: Maximilian Marterer (GER)

2016: Lorenzo Giustino (ITA)

2017: Javier Marti (SPA)