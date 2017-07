Challenger Marburg: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via

Challenger Marburg | Terra | e43.000

(1) Ruud, Casper vs Qualifier

Balazs, Attila vs Hanfmann, Yannick

Stebe, Cedrik-Marcel vs (WC) Lenz, Julian

Hemery , Calvin vs (8) Gaio, Federico

(3) De Greef, Arthur vs (WC) Hassan, Benjamin

Ramirez Hidalgo, Ruben vs Gonzalez, Maximo

Coria, Federico vs Safranek, Vaclav

Bonzi, Benjamin vs (5) Satral, Jan

(6) Garcia-Lopez, Guillermo vs Qualifier

Reuter, Yannik vs Bellotti, Riccardo

Qualifier vs Giustino, Lorenzo

Robredo, Tommy vs (4) Ignatik, Uladzimir

(7) Martin, Andrej vs (WC) Wehnelt, Kai

(WC) Fermosell Delgado, Jaime vs Krajinovic, Filip

Qualifier vs Lopez-Perez, Enrique

Otte, Oscar vs (2) Pella, Guido