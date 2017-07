Campionati veterani a squadre over 40 All Round: Junior Tennis Perugia da solo in vetta Roberto Tarpani “Vogliamo portare a casa il titolo

Siamo giunti alla penultima giornata della seconda fase nazionale del campionato veterani a squadre over 40 maschile, torneo in corso sui campi del circolo sportivo All Round di Roma. Sempre più in testa nel girone lo Junior Tennis Perugia, ancora imbattuto nel torneo. Primo successo per il CT Firenze ai danni del CT Lequile, mentre rimane ancora a secco di vittorie lo Junior Tennis Gentili di Milano. Domani, a partire dalle ore 10:00, le sfide finali che decreteranno la squadra vincitrice.

Vola lo Junior Tennis Perugia. Continua senza battute d’arresto la cavalcata degli umbri nel torneo. Tra i protagonisti dello Junior Tennis Perugia, oltre alla stella indiscussa Adrian Voinea, figura anche Roberto Tarpani. “Ho riscontrato sensazioni positive quest’oggi anche se era da un po’ che non giocavo in singolare. Ho giocato bene anche in doppio ieri con Adrian, ma si sa, con lui è tutta un’altra musica”. Una sola vittoria separa la squadra di Perugia dal titolo dopo l’affermazione odierna contro lo Junior Tennis Gentili. “Domani sarà la giornata decisiva – prosegue Tarpani – e vogliamo portare a casa il titolo. Il circolo All Round? Fantastico, una struttura davvero bella e completa. I campi sono tenuti bene e, francamente, di più è difficile chiedere”.

Pronto riscatto del CT Firenze. Dalla terra verde dell’Orange Bowl da juniores, alla terra rossa dell’All Round da veterano. Era il 1989 quando Michele Baroncelli incontrò Andrei Medvedev a Miami, riuscendo a strappare quattro game nel secondo set. Dopo 28 anni, è ancora sui campi di tennis nel circuito veterani ma, principalmente, svolgendo la sua attività da maestro a Certaldo. “Adesso gioco poco, appena due tornei l’anno. Non sono mai stato tra i primissimi anche perché la mia generazione ha sfornato ottimi giocatori. Esperienze passate da ricordare? Il main draw dell’Orange Bowl in cui persi al primo turno da Medvedev”. Questo weekend invece, Baroncelli ha regalato alla compagine toscana un prezioso punto in singolare nella sfida contro il CT Lequile. “La partita è andata bene nonostante un inizio un po’ teso. Dopo il primo match perso, ho sentito addosso tutta la pressione sulle spalle ma poi fortunatamente mi sono sciolto”. Lo Junior Tennis Perugia è sempre più favorito. “È certamente la squadra maggiormente accreditata alla vittoria. Noi, purtroppo, siamo un po’ rimaneggiati”. Ha sorpreso e non poco infatti, la scelta di non schierare il miglior giocatore di singolare, Lorenzo Pennisi. “Ha avuto un problema di salute e non poteva essere al 100%. Siccome siamo una squadra unita ha preferito farsi da parte. Arrivare secondi, a questo punto, rappresenterebbe un bel traguardo”.