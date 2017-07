Challenger Recanati: Il Tabellone Principale. Luca Vanni n.1 del seeding

Challenger Recanati | Cemento | e43.000

(1) Vanni, Luca vs Safwat, Mohamed

Qualifier vs Velotti, Agustin

Petrovic, Danilo vs Moraing, Mats

(WC) Mager, Gianluca vs (6) Gerasimov, Egor

(3) Menendez-Maceiras, Adrian vs Qualifier

Bega, Alessandro vs Leshem, Edan

Hamou, Maxime vs Krstin, Pedja

(WC) Ocleppo, Julian vs (5) Basic, Mirza

(7) Caruso, Salvatore vs Michnev, Petr

Kudryavtsev, Alexander vs Ramanathan, Ramkumar

Arnaboldi, Andrea vs Ilhan, Marsel

Eysseric, Jonathan vs (4) De Schepper, Kenny

(8) Setkic, Aldin vs (WC) Vavassori, Andrea

(WC) Eremin, Edoardo vs Qualifier

Mertens, Yannick vs Popko, Dmitry

Qualifier vs (2) Halys, Quentin