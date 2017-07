Wimbledon: Scivola in allenamento Alexander Zverev che subisce una torsione al ginocchio. Partecipazione in dubbio?

Alexander Zverev, numero 12 del ranking mondiale, si è infortunato questo pomeriggio durante un allenamento con il giapponese Kei Nishikori in uno dei campi dell’All England Club.

Il giovane tedesco è scivolato sull’erba durante uno scambio ed ha subito una torsione al ginocchio sinistro, ancora non si conosce quanto sia grave la situazione ma dalle prime voci la situazione non sembrerebbe particolarmente grave.

L’allenamento è stato interrotto immediatamente, il giovane tedesco ha impiegato diversi minuti prima di alzarsi, una situazione che è stata subito segnalata dai molti giornalisti giapponesi presenti in loco.

Alexander Zverev debutterà solo Martedì a Wimbledon contro il russo Evgeny Donskoy.