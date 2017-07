ATP Antalya: Prima gioia in carriera per Yuichi Sugita che festeggia anche il best ranking (Video)

Primo titolo Atp in carriera per Yuichi Sugita che ha conquistato questo pomeriggio il torneo ATP 250 di Antalya.

Il nipponico ha sconfitto in finale per 61 76(4) il francese Adrian Mannarino, numero 62 Atp, protagonista in semifinale dell’eliminazione di Andreas Seppi.

Per Mannarino è alla terza finale persa in carriera nel circuito maggiore ed è ancora a secco di successi.

Da lunedì sarà best ranking al n.44 del mondo.

ATP Antalya 250 | Erba | $439.005 – Finale

Centre Court – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. Yuichi Sugita vs Adrian Mannarino



ATP Antalya Yuichi Sugita Yuichi Sugita 6 7 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 1 6 Vincitore: Y. SUGITA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 Y. Sugita 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Y. Sugita 0-15 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-1 → 6-1 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 Y. Sugita 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5 Aces 23 Double Faults 367% 1st Serve % 59%33/44 (75%) 1st Serve Points Won 24/36 (67%)8/22 (36%) 2nd Serve Points Won 9/25 (36%)3/5 (60%) Break Points Saved 4/8 (50%)10 Service Games Played 912/36 (33%) 1st Return Points Won 11/44 (25%)16/25 (64%) 2nd Return Points Won 14/22 (64%)4/8 (50%) Break Points Won 2/5 (40%)9 Return Games Played 1041/66 (62%) Total Service Points Won 33/61 (54%)28/61 (46%) Total Return Points Won 25/66 (38%)69/127 (54%) Total Points Won 58/127 (46%)