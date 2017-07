Fanta Wimbledon: Minimo 1.000 euro di premi!!

Perché giocare al Fanta Tennis? Il tuo coinvolgimento con il tennis aumenterà ulteriormente. Non tiferai solo per il tuo preferito, ma 30 tennisti dovranno giocare bene e vincere per te.

Con soli 7 euro avrai alcune ore extra di divertimento prima dell’inizio del torneo e durante l’intero evento

Se sarai in grado di battere gli altri fanta giocatori, vincerai bei premi in denaro

Zweeler Fantasy Sports Games organizza diversi giochi per il Wimbledon per farti seguire il Tennis con ancora più passione!

Il FantaWimbledon 2017 inizierà lunedì 3 luglio 2017 alle 12:40.

Per partecipare al FantaWimbledon devi creare una squadra formata da 30 tennisti. Tutti i tennisti (uomini e donne) sono divisi in 8 gruppi diversi. Puoi scegliere per ogni gruppo un numero limitato di giocatori con cui pensi di poterti aggiudicare più punti nel FantaWimbledon.

Il gioco costa 7 euro a squadra e inizierà con un ammontare garantito di 1.000 euro in premi. Il 1° premio è di 152 euro.

Il FantaWimbledon ATP 2017 inizierà lunedì 3 luglio 2017 alle 12:40.

Avrai a disposizione un budget di 135 milioni di euro per comprare 15 tennisti che secondo te otterranno il maggior numero di punti nel FantaWimbledon ATP 2017.

Il gioco costa 5 euro a squadra e inizierà con un ammontare garantito di 300 euro in premi. Il 1° premio è di 60 euro.

Il FantaWimbledon ATP (RtUO) 2017 inizierà lunedì 3 luglio 2017 alle 12:40.

Puoi scegliere 16 tennisti da 7 gruppi differenti i quali pensi otterranno il maggior numero di punti nella FantaWimbledon ATP (RtUO) 2017.

Il gioco costa 2,50 euro a squadra e ci saranno 2 ticket in premio per il gioco finale della Road to US Open. Un ticket ti permette di creare un team nel Gioco finale di Road to US Open.

Il montepremi del Gioco finale è di almeno 7.500 euro con un 1° premio di 2.500 euro. Tutti i ticket hanno un valore di almeno 30 euro!

Sono disponibili 30 gare di qualificazione nel 2017 in cui puoi vincere un ticket per il Gioco finale di Road to US Open.

CLICCA QUI PER REGISTRARTI SUBITO!