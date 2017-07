Combined Eastbourne: Novak Djokovic ritorna alla vittoria dopo 5 mesi. Karolina Pliskova vince il torneo di Eastbourne (Video)

Novak Djokovic ha vinto il torneo ATP 250 di Eastbourne.

Il campione serbo, entrato in tabellone con una wild card e n.1 del seeding, ha sconfitto in finale uno spento Gael Monfils con il risultato di 63 64.

Per il 30enne di Belgrado quella odierna è la 98esima finale in carriera ed il 68 successo nel circuito ATP, seconda vittoria del 2017 dopo il successo di Doha in gennaio.

Il serbo trionfa sull’erba del Devonshire Park timbrando, senza cedere set, la manifestazione e conquistando “appena” il quarto torneo sui prati da affiancare alla tripletta di Wimbledon.

Karolina Pliskova ha conquistato questo pomeriggio il torneo WTA Premier di Eastbourne.

In finale la ceca, numero 3 Wta e terza favorita del seeding, ha battuto con un doppio 64, in un’ora e 21 minuti di partita, la danese Caroline Wozniacki, numero 6 Wta e sesta testa di serie.

Per la Pliskova è il nono titolo in carriera su 19 finali giocate, il terzo in questa stagione – su altrettante finali – dopo quelli conquistati a Brisbane e a Doha.

"It definitely feels better! I was hoping that this year I could get the trophy!" –@KaPliskova #AegonInternational pic.twitter.com/CjASsmQNsK — WTA (@WTA) 1 luglio 2017

Combined Eastbourne – Finali

Centre – Ora italiana: 13:15 (ora locale: 12:15 pm)

1. [3] Karolina Pliskova vs [6] Caroline Wozniacki



WTA Eastbourne Karolina Pliskova [3] Karolina Pliskova [3] 6 6 Caroline Wozniacki [6] Caroline Wozniacki [6] 4 4 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 K. Pliskova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Pliskova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 3-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

10 Aces 12 Double Faults 069% 1st Serve % 67%37/45 (82%) 1st Serve Points Won 26/37 (70%)10/20 (50%) 2nd Serve Points Won 10/18 (56%)4/4 (100%) Break Points Saved 2/4 (50%)10 Service Games Played 1011/37 (30%) 1st Return Points Won 8/45 (18%)8/18 (44%) 2nd Return Points Won 10/20 (50%)2/4 (50%) Break Points Won 0/4 (0%)10 Return Games Played 1047/65 (72%) Total Service Points Won 36/55 (65%)19/55 (35%) Total Return Points Won 18/65 (28%)66/120 (55%) Total Points Won 54/120 (45%)

2. [1/WC] Novak Djokovic vs [2/WC] Gael Monfils (non prima ore: 15:00)



ATP Eastbourne Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 Gael Monfils [2] Gael Monfils [2] 3 4 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Monfils 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

1 Aces 61 Double Faults 172% 1st Serve % 71%32/42 (76%) 1st Serve Points Won 30/45 (67%)8/16 (50%) 2nd Serve Points Won 7/18 (39%)3/3 (100%) Break Points Saved 3/6 (50%)9 Service Games Played 1015/45 (33%) 1st Return Points Won 10/42 (24%)11/18 (61%) 2nd Return Points Won 8/16 (50%)3/6 (50%) Break Points Won 0/3 (0%)10 Return Games Played 940/58 (69%) Total Service Points Won 37/63 (59%)26/63 (41%) Total Return Points Won 18/58 (31%)66/121 (55%) Total Points Won 55/121 (45%)

3. Ashleigh Barty / Casey Dellacqua vs [2] Yung-Jan Chan / Martina Hingis