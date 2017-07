Combined Eastbourne: Live le Finali. Live Novak Djokovic vs Gael Monfils. Karolina Pliskova vince il torneo di Eastbourne

Karolina Pliskova ha conquistato questo pomeriggio il torneo WTA Premier di Eastbourne.

In finale la ceca, numero 3 Wta e terza favorita del seeding, ha battuto con un doppio 64, in un’ora e 21 minuti di partita, la danese Caroline Wozniacki, numero 6 Wta e sesta testa di serie.

Per la Pliskova è il nono titolo in carriera su 19 finali giocate, il terzo in questa stagione – su altrettante finali – dopo quelli conquistati a Brisbane e a Doha.

"It definitely feels better! I was hoping that this year I could get the trophy!" –@KaPliskova #AegonInternational pic.twitter.com/CjASsmQNsK

