Martin Stepanek seguirà Tomas Berdych come coach

No, non è ciò che sembra. Radek Stepanek non è il nuovo allenatore di Tomas Berdych, ma è Martin Stepanek, suo fratello.

L’ex giocatore professionista, Martin è diventato top 250 come best ranking nel 2003, ma essendo una persona di fiducia per Tomas Berdych accompagnerà il ceco almeno nel torneo di Wimbledon.

Per ora quindi, Tomas sarà accompagnata dal fratello minore dei Stepanek.