Torna il grande tennis al Ct Albinea. Dal 1° all’8 luglio si gioca la seconda edizione del torneo internazionale maschile “Bema Future”

Dopo il successo dello scorso anno, torna il grande tennis al Ct Albinea. Dal 1° all’8 luglio, sui campi in terra rossa del club diretto da Giovanni Tarquini, andrà in scena la seconda edizione del torneo internazionale maschile Itf “Bema Future”. La presentazione, questa mattina, nel sala civica del Comune di Albinea.

Novità di quest’anno, l’innalzamento del montepremi, da 10mila a 15mila dollari, che ha reso il torneo ancor più attrattivo. Previsti due tabelloni, uno di singolare l’altro di doppio maschile. Un’ottantina i tennisti, da tutto il mondo, che scenderanno in campo a partire da domani, sabato 1° luglio, quando partiranno le qualificazioni che permetteranno di completare il quadro dei 32 giocatori che, da lunedì, si sfideranno nel tabellone principale. Gli incontri si giocheranno a partire dalle 9 del mattino. Il calendario del torneo prevede per venerdì 7 luglio la finale del doppio e sabato 8 quella di singolare che, l’anno scorso, ha visto trionfare Walter Trusendi. La seconda edizione del “Bema Future” – che gode del patrocinio della Provincia di Reggio e del Comune di Albinea – avrà una madrina d’eccezione, la medaglia d’oro alle Paraolimpiadi di Londra Cecilia Camellini. “Al di là dei risultato finale, l’augurio che rivolgo ai tennisti in gara – ha detto la campionessa di nuoto – è di giocare bene e di divertirsi nel modo giusto, senza voler schiacciare l’avversario a tutti i costi. Nello sport è importante cogliere una partita o una gara come un’opportunità per crescere. E’ così che si arriva ai grandi risultati”.

Gli atleti in campo – I giocatori già di diritto nel tabellone principale provengono da diverse parti del mondo. Assente il vincitore dello scorso anno, Trusendi, sulla carta il più titolato alla vittoria è l’argentino Andrea Collarini, numero 274 della classifica Atp. Vincitore dell’Itf di Padova, finora è stato uno dei dominatori dei Futures di questa parte della stagione. Un altro che si candida ad essere uno dei protagonisti del torneo è l’italiano Roberto Marcora. Tra la rappresentanza brasiliana spicca il nome di Bruno Sant’Anna. Nutrito il gruppo degli italiani che tenteranno di agguantare il trofeo. A tentare l’exploit sarà sicuramente il talentuoso tennista reggiano Marco Bortolotti. Originario di Guastalla ma cresciuto tennisticamente tra Reggiolo, Correggio e Albinea, praticamente gioca in casa. Numerosa la pattuglia dei reggiani che nelle qualificazioni tenteranno di guadagnarsi un posto nel tabellone principale. Giocheranno, tra gli altri, gli alfieri di casa Lorenzo Bocchi – che cercherà di ripetere la bella prestazione all’Itf Camparini gioielli – e Federico Ottolini. “Visto il successo della passata edizione, tanti giocatori ci hanno chiesto la wild card. In una logica di circolo, ci è sembrato giusto dar fiducia e concederla ai nostri portacolori”, ha detto il direttore del torneo, Lorenzo Manfredi.

“Con l’organizzazione per il secondo anno consecutivo di questo torneo, il Ct Albinea conferma la volontà di tornare a essere una vetrina del tennis internazionale – ha spiegato il presidente del club Giovanni Tarquini -. Il nostro circolo è sempre stato un vivaio di giovani talenti e vuole proseguire su questa strada. Molti tennisti che saranno impegnati nel torneo sono, non a caso, cresciuti proprio al Ct Albinea e sarà l’occasione per vederli all’opera. Andiamo avanti in questa direzione, come dimostra il nostro progetto Young team, voluto dal maestro Cristian Fava, che permette ai nostri giocatori di essere seguiti e di crescere nei tornei all’estero e in Italia. Col Bema Future vogliamo offrire l’occasione a tanti reggiani di vedere un tennis ad altissimi livelli”. Per tutta la durata del torneo, infatti, l’ingresso al circolo è libero e aperto a tutti.

“Ci fa davvero molto piacere poter ospitare ad Albinea, per il secondo anno, una manifestazione così prestigiosa che ci permetterà di assistere a sfide sul campo di altissimo livello – ha dichiarato il sindaco di Albinea Nico Giberti -. Il merito di aver portato qui il Bema Future è del Circolo tennis Albinea, che si conferma impeccabile nell’organizzare appuntamenti di così alto livello. La prima edizione, andata in scena l’anno scorso, è stata una scommessa vinta. Quest’anno ci aspettiamo la conferma, sia dal punto di vista del valore sportivo, che delle presenze. Mi fa davvero molto piacere che sia qui con noi Cecilia a fare da madrina all’evento. Lei, oltre a essere una nuotatrice straordinaria, è un esempio di forza e determinazione, di coraggio e di gioia. In pratica riassume in sé tutti i valori che lo sport dovrebbe trasmettere ai ragazzi”.