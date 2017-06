LiveTennis Cup 2017 – Wimbledon: si ricomincia dall’erba inglese. Il gioco inizierà domani sera con i primi pronostici!

In occasione dell’inizio del torneo più prestigioso del mondo, Wimbledon, ricomincia anche la LiveTennis Cup, dopo le tappe degli Australian Open, di Miami e del Roland Garros.

Il gioco comincerà domani sera, con la pubblicazione delle partite da pronosticare per la prima giornata, che avrà inizio il prossimo lunedì e si svolgerà per l’intera durata del torneo londinese.

La LiveTennis Cup è un gioco gratuito aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis, nel quale si pronosticherà il risultato di una serie di incontri ed eventi.

Il gioco avrà cadenza quotidiana e ogni giorno, quindi, ci sarà una classifica di giornata e una generale. Ai vincitori di giornata e a quello finale spetterà poi rispettivamente un piccolo premio dal valore di circa 5 e 10 euro per rendere la competizione più divertente.

Per poter partecipare al gioco è necessario essere registrati al sito ed aver effettuato l’accesso. E’ possibile giocare anche a torneo già iniziato. Le partite da pronosticare, poi, saranno puntualmente pubblicate in prima pagina su questo sito e da lì potrete inviare i vostri pronostici e partecipare al gioco.

Il gioco comincerà quindi domani sera con la pubblicazione dei pronostici relativi alle partite di lunedì!.

Basterà seguire l’home page di LiveTennis.it per non perdersi nulla.

CLASSIFICA AGGREGATA LIVETENNIS CUP (di sempre, giugno 2017)

CLASSIFICA AGGREGATA LIVETENNIS CUP 2017 (ed. 2017, giugno 2017)

Albo d’oro – Tappe

US Open 2011 – Lory278

Australian Open 2012 – BigLebowski

Miami 2012 – raonic

Roma 2012 – raonic

Roland Garros 2012 – il_pignolo

Wimbledon 2012 – refederer87

US Open 2012 – COREMI

Atp Finals 2012 – Edozoo

Australian Open 2013 – da.ferretti93

Indian Wells 2013 – Lory278

Roma 2013 – JCFerrero

Roland Garros 2013 – a-rod

Wimbledon 2013 – fedder

Us Open 2013 – Rog88

Atp Finals 2013 – Leo97

Australian Open 2014 – El Mingo

Indian Wells 2014 – pio_procida

Miami 2014 – il_pignolo

Madrid 2014 – il_pignolo

Roma 2014 – Fogno87

Roland Garros 2014 – sospiridalmare

Wimbledon 2014 – Alex83

Us Open 2014 – sospiridalmare

Atp Finals 2014 – viva il tennis

Australian Open 2015 – Pantera96

Indian Wells 2015 – Manuel89

Miami 2015 – wwenderww

Roma 2015 – alex83

Roland Garros 2015 – Michele93

Wimbledon 2015 – Orticoltura

Us Open 2015 – barca4ever

Atp Finals 2015 – 2B

Australian Open 2016 – vittorio69

Roma 2016 – leo97

Roland Garros 2016 – Alessio89

Wimbledon 2016 – Gico69

Us Open 2016 – Bounty

Atp Finals 2016 – Fighter 90

Australian Open 2017 – barca4ever

Miami 2017 – The best is Thomas

Roland Garros 2017 – Babaiaro