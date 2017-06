Rafael Nadal vittorioso oggi nell’esibizione di Hurlingham

Rafael Nadal è riuscito a vincere il suo secondo e anche ultimo match nel torneo di esibizione di Hurlingham.

Lo spagnolo ha sconfitto Tommy Haas per 6-4, 1-6, 10-7 in un match durato un’ora e cinque minuti.

Il tennista spagnolo ha iniziato la partita in maniera più propositiva rispetto al match contro Tomas Berdych, ma dal secondo set ha iniziato a prendere una dinamica negativa, commettendo molti gratuiti e spingendo il tennista tedesco e portare la partita al super tie-break.

Lì, il tennis spagnolo è stato più inciso conquistando il super tiebreak e la partita per 10 punti a 7.