Analisi settimanale del ranking maschile U18

Terzo appuntamento con l’analisi della classifica mondiale maschile Under 18. Francesco Forti si conferma numero uno d’Italia davanti a Mattia Frinzi e Lorenzo Musetti. Bel salto nel ranking per il classe 2001 Giulio Zeppieri, reduce dai quarti di finale raggiunti nei torneo di Grado 1 di Berlino (battuto dal britannico McHugh per 6-3 6-2): +38, Top-160 raggiunta.

Miglior balzo della settimana messo a segno da Giuseppe La Vela, che ha raggiunto il secondo turno nel G4 tunisino di Mahdia.

Per quanto riguarda la Top-10 mondiale, fa il suo ingresso il tedesco Rudolf Molleker (best ranking), vincitore del torneo di Berlino.

TOP-10 ITALIANI:

71- Francesco Forti (1999, +0)

82- Mattia Frinzi (1999, -2)

101- Lorenzo Musetti (2002, -5)

141- Federico Iannacone (1999, -1)

144- Guido Marson (1999, +7)

159- Giulio Zeppieri (2001, +38)

178- Emiliano Maggioli (2001, +0)

251- Andrea Trapani (1999, -3)

262- Federico Arnaboldi (2000, -4)

270- Gabriele Bosio (2000, +5)

TOP/FLOP ITALIANI:

TOP: 757- Giuseppe La Vela (+92)

FLOP: 1422- Omar Brigida (-85)

Lorenzo Carini