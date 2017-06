Combined Eastbourne: Risultati Live Semifinali. La Konta si ritira. La Pliskova già in finale

Combined Eastbourne – Semifinali

Centre – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Heather Watson vs [6] Caroline Wozniacki



WTA Eastbourne Heather Watson Heather Watson A 2 3 Caroline Wozniacki [6] • Caroline Wozniacki [6] 40 6 2 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-4 → 2-4 H. Watson 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Watson 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 C. Wozniacki 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [5] Johanna Konta vs [3] Karolina Pliskova



WTA Eastbourne Johanna Konta [5] Johanna Konta [5] 0 0 Karolina Pliskova [3] • Karolina Pliskova [3] 0 0 Vincitore: K. PLISKOVA per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Pliskova 0-0

3. [1/WC] Novak Djokovic vs Daniil Medvedev (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Richard Gasquet vs [2/WC] Gael Monfils



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Bob Bryan / Mike Bryan vs Andre Begemann / Andres Molteni



ATP Eastbourne Bob Bryan / Mike Bryan [1] • Bob Bryan / Mike Bryan [1] 40 5 Andre Begemann / Andres Molteni Andre Begemann / Andres Molteni 15 6 3 Game points Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 A. Begemann / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Begemann / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Begemann / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Bryan / Bryan 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Begemann / Molteni 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Begemann / Molteni 0-15 15-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Begemann / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Ashleigh Barty / Casey Dellacqua vs [3] Timea Babos / Andrea Hlavackova



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Nicole Melichar / Anna Smith vs [2] Yung-Jan Chan / Martina Hingis



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Bob Bryan / Mike Bryan OR Andre Begemann / Andres Molteni vs Robin Haase / Dominic Inglot OR Rohan Bopanna / Andre Sa

Court 2 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Robin Haase / Dominic Inglot vs Rohan Bopanna / Andre Sa