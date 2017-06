Sorteggio Tabellone Maschile di Wimbledon 2017. Il punto sugli italiani

Sorteggio in chiaroscuro per gli azzurri in quel di Wimbledon: ci sono infatti svariate buone possibilità di passare il primo turno, la quasi certezza di non trovare nessuno già al terzo turno.

Andreas Seppi è forse colui che ha il primo turno più agevole: affronta lo slovacco Gombos, giocatore con cui parte con i favoriti del pronostico, salvo trovare già degli ostacoli impegnativi al secondo turno (Anderson o Verdasco). Se dovesse poi arrivare al terzo turno l’altoatesino si troverebbe la strada chiusa dallo svizzero Wawrinka.

A parer mio è andata bene anche a Fognini. Il ligure affronta il russo Tursunov al primo turno (giocatore ostico ma che vedo in difficoltà sui cinque set) e al secondo turno probabilmente il ceco Vesely, battibile su erba. Anche per Fabio il terzo turno si rivelerebbe poi proibitivo, con l’ostacolo Murray sulla sua strada.

Poteva andare meglio a Lorenzi, visto lo status di Tds. L’azzurro ha pescato l’argentino Zeballos, giocatore da terra ma dotato di un buon servizio, e al secondo turno potrebbe incrociare il serbo Tipsarevic. In entrambi i casi Paolino potrebbe giocarsela ma partirebbe sfavorito, chiamato quindi a dare il meglio di sé. Anche per lui terzo turno chiuso dalla presenza dell’austriaco Thiem.

E’ andata male a Fabbiano e Cecchinato.

Thomas ha trovato lo statunitense Querrey; l’italiano parte con qualche chance, viste le ultime convincenti prestazioni ma il servizio, il diritto e l’esperienza dell’americano fanno pendere la bilancia dal suo lato. E’ da notare come Querrey non abbia destato grande impressione in quel di Eastbourne questa settimana, la speranza di fare qualcosa di importante quindi c’è! Anche perché il secondo turno (Berlocq o Basilashvili) sarebbe più malleabile…

Marco invece dubito possa avere chance contro il giapponese Nishikori; è stato probabilmente l’azzurro più sfortunato nel sorteggio, anche se la superficie non è la sua preferita e le possibilità di far bene su erba sono ridotte in partenza.

Per quanto riguarda i qualificati (Travaglia e, speriamo, Bolelli) è il solito terno al lotto. Eviterei i vari Sock, Isner e Monfils e spererei in un Monteiro o Lu, o in quel bellissimo spot che vede Q VS. Q. al primo turno.

Lo spot degli azzurri

[1] Andy Murray vs Qualifier

Joao Sousa vs Dustin Brown

Jiri Vesely vs Qualifier

Dmitry Tursunov vs [28] Fabio Fognini

[12] Jo-Wilfried Tsonga vs Cameron Norrie

Qualifier vs Yen-Hsun Lu

Carlos Berlocq vs Nikoloz Basilashvili

Thomas Fabbiano vs [24] Sam Querrey

[31] Fernando Verdasco vs Kevin Anderson

Norbert Gombos vs Andreas Seppi

Tommy Haas vs Qualifier

Daniil Medvedev vs [5] Stan Wawrinka

[9] Kei Nishikori vs Marco Cecchinato

Julien Benneteau vs Qualifier

Qualifier vs Marius Copil

Andreas Haider-Maurer vs [18] Roberto Bautista Agut

[8] Dominic Thiem vs Vasek Pospisil

Gilles Simon vs Qualifier

Janko Tipsarevic vs Jared Donaldson

Horacio Zeballos vs [32] Paolo Lorenzi

Davide Sala