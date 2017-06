Nick Kyrgios difende Marcus Willis dalla critica di un giornalista

Sempre molto attivo sui social network, Nick Kyrgios continua a non far passare alcune dichiarazioni del giornalista americano Ben Rothenberg (hanno già avuto dei battibecchi in passato).

Dopo aver difeso Kei Nishikori la scorsa settimana, l’australiano 22enne ora ha utilizzato lo stesso social network per difendere il presunto sovrappeso del britannico Marcus Willis.

“Willis è in una forma notevolmente peggiore rispetto allo scorso anno. Ha sprecato un’opportunità” – scrive Ben

“Ti sei davvero fissato? Ora stai commentando le persone se sono fuori forma?” – risponde Nick