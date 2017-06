Qualificazioni Wimbledon: è il giorno di Stefano Travaglia

Nella giornata odierna di qualificazioni a Wimbledon (in realtà sui campi di Roehampton) è andata in scena una bellissima fiaba che fa innamorare anche i più scettici del nostro prediletto sport: Stefano Travaglia si è qualificato per il main draw del terzo Slam dell’anno, mettendo la ciliegina sulla torta a un percorso nel tabellone cadetto che ha sorpreso molti e confermato la fiducia dei suoi tanti sostenitori.

Un match thrilling contro il canadese Polansky, al meglio dell’inusuale distanza (per Travaglia…) dei 3 set su 5, un incontro al cardiopalma in cui Steto ha sprintato bene, ceduto di botto nel secondo e terzo parziale, per piazzare le zampate vincenti negli ultimi 2 set, nonostante un’infinità di palle match mancate che avevano spaventato i tifosi.

Messo a segno il punto decisivo Travaglia è crollato a terra, esausto per un incontro che lo ha visto rischiare sempre, in un’altalena di emozioni degna conclusione di un percorso di rivincita che è partito un anno fa circa e che oggi lo vede lanciato verso la meritata top100. Adesso si farà a gara per salire sul carro del vincitore: l’auspicio è che il ragazzo continui il suo incredibile 2017 di pura crescita, un anno in cui è salito di categoria e non ha sofferto di vertigini. Con il primo main draw Slam in cascina è tempo di sperare in un sorteggio benevolo: d’altronde la sfortuna sembra aver voltato finalmente le spalle a Steto, deciso come non mai a riprendersi il tempo perduto con gli interessi e meritarsi una classifica e un prize money maggiormente in linea con il suo tennis. Forza Steto, superiamo anche un turno nel tabellone principale?

La giornata ha visto scendere in campo anche Simone Bolelli nella continuazione del suo match di 2TQ interrotto ieri: un set di vantaggio e il punteggio goloso di 4-3 nel secondo, con lo spagnolo Menendez – Maceiras al servizio. L’italiano è stato bravissimo a sfruttare il momento di debolezza avversario nel decimo gioco del parziale e chiudere senza troppi sforzi e contenendo le energie. Ultimo ostacolo per il Bole sarà il portoghese Pedro Sousa: si poteva sperare in un incrocio migliore al turno decisivo? Chicco, siamo tutti con te.

Peccato per Jasmine Paolini! La giovane azzurra ha giocato un match dai due volti contro la croata Fett ed è stata a un passo dalla vittoria: servizio a disposizione e 40-30 Jasmine infatti ha fallito due palle match, cedendo da quel momento un parziale di 8 punti a 1 che grida vendetta. Certe occasioni vanno sfruttate, non ci si può giustificare con la poca familiarità con la superficie, la giovane età e l’inesperienza. Oggi rimane solo un senso di amarezza e rimpianto.

Alessandro Orecchio