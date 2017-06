Wimbledon: I risultati dell’ultima giornata di Qualificazioni. Simone Bolelli nel tabellone principale

Simone Bolelli ha conquistato il tabellone principale del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione.

Nel turno decisivo delle qualificazioni (che si gioca tre set su cinque), il 31enne bolognese ha sconfitto il portoghese Pedro Sousa in tre facili set.

[12] Jo-Wilfried Tsonga vs Cameron Norrie

Simone Bolelli vs Yen-Hsun Lu

Carlos Berlocq vs Nikoloz Basilashvili

Thomas Fabbiano vs [24] Sam Querrey

GS Wimbledon P. Sousa P. Sousa 2 3 2 S. Bolelli S. Bolelli 6 6 6 Vincitore: S. Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-4 → 2-5 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 P. Sousa 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 S. Bolelli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Bolelli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Bolelli 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4 Aces 73 Doubles Faults 114 Winners 3522 Unforced Errors 151/5 (20%) Net Points Won 26/32 (81%)64% 1st Serves In 74%22/47 (47%) 1st Serve Points Won 42/52 (81%)14/26 (54%) 2nd Serve Points Won 11/18 (61%)4/10 (40%) Break Points Saved 2/3 (67%)28/70 (40%) 1st Return Pts Won 51/73 (70%)7/18 (39%) 2nd Return Pts Won 12/26 (46%)1/3 (33%) Break Points Won 6/10 (60%)36/73 (49%) Total Service Pts Won 53/70 (76%)17/70 (24%) Total Return Pts Won 37/73 (51%)53/143 (37%) Total Points Won 90/143 (63%)89 mins Duration 89 mins

153 Ranking 312

29 Age 31

Lisbon, Portugal Birthplace Bologna, Italy

Lisbon, Portugal Residence Monte-Carlo, Monaco

5’10” (177 cm) Height 6’0″ (182 cm)

154 lbs (70 kg) Weight 182 lbs (82 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2007 Turned Pro 2003

3/1 Year to Date Win/Loss 1/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$272,341 Career Prize Money $4,577,612

(6) Kristie Ahn – (13) Aryna Sabalenka



GS Wimbledon K. Ahn [6] K. Ahn [6] 1 1 A. Sabalenka [13] A. Sabalenka [13] 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Ahn 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 K. Ahn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 K. Ahn 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 K. Ahn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 K. Ahn 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-4 → 1-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 K. Ahn 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 1-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-30 1-1 → 1-2 K. Ahn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Polona Hercog – Antonia Lottner



GS Wimbledon P. Hercog P. Hercog 6 1 6 A. Lottner A. Lottner 2 6 3 Vincitore: P. Hercog Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Hercog 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 P. Hercog 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 P. Hercog 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 P. Hercog 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 A. Lottner 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 P. Hercog 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 A. Lottner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 P. Hercog 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Hercog 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Hercog 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Lottner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 P. Hercog 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 P. Hercog 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Lottner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(5) Anna Blinkova – Jana Fett



GS Wimbledon A. Blinkova [5] A. Blinkova [5] 1 6 6 J. Fett J. Fett 6 3 3 Vincitore: A. Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Fett 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 J. Fett 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 5-2 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 4-1 → 5-1 J. Fett 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Fett 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 2-1 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Fett 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Fett 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 J. Fett 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Fett 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 J. Fett 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Fett 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 J. Fett 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Fett 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Fett 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Anastasia Potapova – Elizaveta Kulichkova



GS Wimbledon A. Potapova A. Potapova 6 7 E. Kulichkova E. Kulichkova 3 5 Vincitore: A. Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 E. Kulichkova 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 A. Potapova 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 5-5 E. Kulichkova 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Potapova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 5-2 → 5-3 E. Kulichkova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 4-2 → 5-2 A. Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 E. Kulichkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Potapova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Kulichkova 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 2-0 E. Kulichkova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 E. Kulichkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 E. Kulichkova 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 A. Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Kulichkova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 E. Kulichkova 0-15 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(2) Alison Van Uytvanck – Myrtille Georges



GS Wimbledon A. Van Uytvanck [2] A. Van Uytvanck [2] 6 7 M. Georges M. Georges 0 5 Vincitore: A. Van Uytvanck Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Van Uytvanck 15-0 ace 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 M. Georges 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-5 → 6-5 A. Van Uytvanck 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Georges 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 3-4 → 3-5 M. Georges 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Georges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Georges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 M. Georges 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 M. Georges 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M. Georges 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Georges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(4) Lin Zhu – (23) Francoise Abanda



GS Wimbledon L. Zhu [4] L. Zhu [4] 4 3 F. Abanda [23] F. Abanda [23] 6 6 Vincitore: F. Abanda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 F. Abanda 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Abanda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Abanda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Zhu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 F. Abanda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Abanda 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 F. Abanda 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Abanda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Abanda 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 L. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Abanda 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Marina Erakovic – Destanee Aiava



GS Wimbledon M. Erakovic M. Erakovic 6 6 D. Aiava D. Aiava 3 2 Vincitore: M. Erakovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Erakovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Aiava 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Erakovic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Aiava 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 M. Erakovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Aiava 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Erakovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Aiava 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Erakovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 D. Aiava 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Erakovic 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 D. Aiava 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 M. Erakovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Aiava 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 M. Erakovic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Aiava 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Erakovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(3) Ons Jabeur – (17) Asia Muhammad



GS Wimbledon O. Jabeur [3] O. Jabeur [3] 6 6 A. Muhammad [17] A. Muhammad [17] 4 0 Vincitore: O. Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 O. Jabeur 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 A. Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 A. Muhammad 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Muhammad 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 O. Jabeur 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(8) Mariana Duque-Marino – Irina Falconi



GS Wimbledon M. Duque-Marino [8] M. Duque-Marino [8] 1 4 I. Falconi I. Falconi 6 6 Vincitore: I. Falconi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Falconi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Duque-Marino 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 I. Falconi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Duque-Marino 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 I. Falconi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Duque-Marino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 I. Falconi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Duque-Marino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 I. Falconi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 M. Duque-Marino 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 I. Falconi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Duque-Marino 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 I. Falconi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Duque-Marino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 I. Falconi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Duque-Marino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Falconi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(11) Tamara Korpatsch – Arina Rodionova



GS Wimbledon T. Korpatsch [11] T. Korpatsch [11] 3 3 A. Rodionova A. Rodionova 6 6 Vincitore: A. Rodionova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 T. Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Rodionova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Korpatsch 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 T. Korpatsch 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Rodionova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 T. Korpatsch 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Rodionova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 T. Korpatsch 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(1) Aleksandra Krunic – (16) Petra Martic



GS Wimbledon A. Krunic [1] A. Krunic [1] 6 6 5 P. Martic [16] P. Martic [16] 3 7 7 Vincitore: P. Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 P. Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-6 → 5-7 A. Krunic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 P. Martic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df df A-40 40-40 df 40-A df 5-3 → 5-4 P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 P. Martic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 P. Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 P. Martic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 P. Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 P. Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Martic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 P. Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Krunic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 P. Martic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 P. Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 P. Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Bianca Andreescu – Viktoria Kuzmova