Wimbledon Live: Concluso il sorteggio dei tabelloni principali. Ecco le partite degli azzurri e del torneo

Tra poche ore ci sarà il sorteggio dei tabelloni principali del singolare maschile e femminile del torneo di Wimbledon (alle ore 11 italiane).

Scriveremo in questa pagina gli accoppiamenti dei giocatori italiani e gli accoppiamenti dei Big.

Main Draw – Parte Alta



Main Draw – Parte Bassa



Wimbledon – Sorteggio Italiani

(28) Fabio Fognini vs Dmitry Tursunov —-Vesely—–Murray

Andreas Seppi vs Norbert Gombos

(32) Paolo Lorenzi vs Horacio Zeballos

Marco Cecchinato vs (9) Kei Nishikori

Thomas Fabbiano vs (24) Sam Querrey

Stefano Travaglia vs ?

Ipotetiche Semifinali

Andy Murray-Rafael Nadal

Roger Federer-Novak Djokovic

Ipotetici quarti di finale

Murray vs Wawrinka

Nadal vs Cilic

Federer vs Raonic

Djokovic vs Thiem

Ipotetici Ottavi

Murray-Pouille

Tsonga-Wawrinka

Nadal-Muller

Nishikori-Cilic

Raonic-Zverev

Dimitrov-Federer

Thiem-Berdych

Monfils-Djokovic

Ipoterico Terzo Turno

Murray-Fognini

Pouille-Kyrgios

Wawrinka-Verdasco

Tsonga-Querrey

Nadal-Khachanov

Muller-Karlovic

Cilic-Johnson

Nishikori-Bautista

Federer-Ramos

Dimitrov-Sock

Raonic-Zverev M.

Zverev-Isner

Djokovic-Lorenzi

Monfils-Gasquet

Thiem-Del potro

Berdych-Lopez

Murray

1R: Qualifier

2R: Sousa/Brown

3R: Fognini

4R: Kyrgios

QF: Wawrinka

SF: Nadal

F: Djokovic/Federer

Nadal

1R Millman

2R Young/Istomin

3R Khachanov

4R Muller

QF Cilic

SF Murray

F Djokovic/Federer

Federer

R1 – Dolgopolov

R2 – Lajovic/Q

R3 – M.Zverev

R4 – Dimitrov

QF – Raonic

SF – Djokovic

F – Murray

Wimbledon – Sorteggio Italiane

Francesca Schiavone vs Mandy Minella

Sara Errani vs Tsvetana Pironkova

(31) Roberta Vinci vs Kristina Pliskova

Camila Giorgi vs Alize Cornet

Tabellone Femminile – Alta

(1) Kerber-Q

Flipkens-Doi

Rogers-Boserup

Dodin-Safarova

Bertens-Cirstea

Linette-Mattek

Wickmayer-Bondarenko

Alexandrova-Muguruza

Radwanska-Jankovic

Boulter-Mchale

Kucova-Q

Puig-Bacsinszky

Davis-Lepchenko

Q-Beck

Makarova-Q

Q-Kuznetsova

K.Pliskova-Rodina

Niculescu-Rybarikova

Tsurenko-Goerges

Golubic-Zhang

Gavrilova-Q

Allertova-Ozaki

-Diyas

Q-Pavlyuchenkova

Mladenovic-Parmentier

Riske-Stephens

Maria-Q

Barthel-Vandeweghe

Kasatkina-Zheng

Arruabarrena-Kontaveit

Pironkova-Errani

Babos-Wozniacki

Bassa Main Draw

Cibulkova-Petkovic

Brady-Kovinic

Broady-Begu

Lisicki-Konjuh

Strycova-Cepede Royg

Sorribes Tormo-Osaka

Chen-Wang

Mertens-V.Williams

Ostapenko-Sasnovich

Q-Nara

Giorgi-Cornet

Hibino-Keys

Lucic-Witthoeft

Q-Khromacheva

Schiavone-Minella

Barty-Svitolina

Konta-Hsieh

Vekic-Vikhlyantseva

Siniakova-Sakkari

Kristyna Pliskova-Vinci

Garcia-Cepelova

Duan-Bogdan

Brengle-Hongekamp

Larsson-Kvitova

Vesnina-Q

Azarenka-Bellis

Zanevska-Watson

Putintseva-Sevastova

S.Navarro-Bouchard

Vondrousova-Peng

Altenmaier-Robson

Q-(2) Halep

Ipotetici Quarti

Kerber vs Kuznetsova

Pliskova vs Wozniacki

Cibulkova vs Svitolina

Konta vs Halep

Ipotetici Ottavi

Kerber-Muguruza

Radwanska-Kuz

Pliskova-Pavs

Mladenovic-Woz

Cibulkova-Venus

Ostapenko-Svitolina

Konta-Kvitova

Vesnina-Halep

Primo Turno Maschile

Murray – Q/LL

Janowicz vs Shapovalov

Rafael Nadal – John Millman

Federer – Dolgopolov

Del Potro – Kokkinakis

Primo Turno Femminile

Kerber-Q

Flipkens-Doi

Rogers-Boserup

Dodin-Safarova

Bertens-Cirstea

Linette-Mattek

Wickmayer-Bondarenko

Alexandrova-Muguruza

Venus Williams – Elise Mertens

Larsson-Kvitova

Vekic-Vikhlyantseva

Azarenka-Bellis

Putintseva-Sevastova

CSN-Bouchard

Q-Halep

Wimbledon – Le teste di Serie M.

1 MURRAY, Andy (GBR)

2 DJOKOVIC, Novak (SRB)

3 FEDERER, Roger (SUI)

4 NADAL, Rafael (ESP)

5 WAWRINKA, Stan (SUI)

6 RAONIC, Milos (CAN)

7 CILIC, Marin (CRO)

8 THIEM, Dominic (AUT)

9 NISHIKORI, Kei (JPN)

10 ZVEREV, Alexander (GER)

11 BERDYCH, Tomas (CZE)

12 TSONGA, Jo-Wilfried (FRA)

13 DIMITROV, Grigor (BUL)

14 POUILLE, Lucas (FRA)

15 MONFILS, Gael (FRA)

16 MULLER, Gilles (LUX)

17 SOCK, Jack (USA)

18 BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP)

19 LOPEZ, Feliciano (ESP)

20 KYRGIOS, Nick (AUS)

21 KARLOVIC, Ivo (CRO)

22 GASQUET, Richard (FRA)

23 ISNER, John (USA)

24 QUERREY, Sam (USA)

25 RAMOS-VINOLAS, Albert (ESP)

26 JOHNSON, Steve (USA)

27 ZVEREV, Mischa (GER)

28 FOGNINI, Fabio

29 DEL POTRO, Juan Martin (ARG)

30 KHACHANOV, Karen (RUS)

31 VERDASCO, Fernando (ESP)

32 LORENZI, Paolo

Wimbledon – Le teste di Serie F.

1 KERBER, Angelique (GER)

2 HALEP, Simona (ROU)

3 PLISKOVA, Karolina (CZE)

4 SVITOLINA, Elina (UKR)

5 WOZNIACKI, Caroline (DEN)

6 KONTA, Johanna (GBR)

7 KUZNETSOVA, Svetlana (RUS)

8 CIBULKOVA, Dominika (SVK)

9 RADWANSKA, Agnieszka (POL)

10 WILLIAMS, Venus (USA)

11 KVITOVA, Petra (CZE)

12 MLADENOVIC, Kristina (FRA)

13 OSTAPENKO, Jelena (LAT)

14 MUGURUZA, Garbine (ESP)

15 VESNINA, Elena (RUS)

16 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS)

17 KEYS, Madison (USA)

18 SEVASTOVA, Anastasija (LAT)

19 BACSINSZKY, Timea (SUI)

20 GAVRILOVA, Daria (AUS)

21 GARCIA, Caroline (FRA)

22 STRYCOVA, Barbora (CZE)

23 BERTENS, Kiki (NED)

24 VANDEWEGHE, Coco (USA)

25 SUAREZ NAVARRO, Carla (ESP)

26 LUCIC-BARONI, Mirjana (CRO)

27 KONJUH, Ana (CRO)

28 DAVIS, Lauren (USA)

29 KASATKINA, Daria (RUS)

30 ZHANG, Shuai (CHN)

31 VINCI, Roberta

32 SAFAROVA, Lucie (CZE)