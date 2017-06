Gianluca Mager e la forza dell’amicizia (con il programma di domani del torneo di Milano)

Una gran bella vittoria regala a Gianluca Mager i quarti all’ASPRIA Tennis Cup, suo miglior risultato stagionale. Contro l’irregolare (ma pericoloso) Blaz Rola, resiste alle sfuriate dell’avversario e poi domina alla distanza. E spiega perché ha faticato a ingranare in avvio di stagione. “Ora sto bene, ho fatto un lavoro incredibile con Castrichella”. Fuori Di Nicola, ancora pioggia.

Due anni fa, Gianluca Mager raccolse una delle sue migliori vittorie quando batté Blaz Kavcic al Foro Italico. Da uno sloveno all’altro, il ligure ha raccolto il miglior risultato in stagione all’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS (43.000€ + H, terra battuta). Mager è nei quarti grazie al successo sul gigante Blaz Rola, numero 248 ATP ma con un passato tra i primi 80. Vittoria non banale, anche perché quest’anno Rola ha già vinto un Challenger, sulla terra verde di Tallahassee. In un match durato due giorni, “Giangi” si è imposto 6-4 6-7 6-0. Incoraggia il modo in cui ha dominato il terzo set dopo aver perso il secondo in modo rocambolesco, peraltro con un matchpoint fallito. Al rientro dopo la sospensione di mercoledì sul 6-4 3-3, in una giornata dal tempo un po’ folle (caldo e sole, poi nuvole e pioggia), è successo un po’ di tutto. Mager avrebbe potuto vincere i primi due game, invece si è trovato sotto 5-3. Nel nono game, Rola ha commesso un doppio fallo sul setpoint e ha consentito a Mager di tornare in partita. Sullo slancio, l’azzurro è arrivato a matchpoint, annullato magistralmente dallo sloveno al termine di uno scambio lunghissimo. Sul tie-break c’è stata una palla contestata sul 2-2: da quel momento in poi, Rola ha giocato cinque punti alla grande e allungato il match. Le sensazioni non erano delle migliori, invece un parziale di 12 punti a 2 ha dato il via a un terzo set in discesa per l’azzurro, che nei quarti sfiderà Guido Pella. “E’ stato un match di alti e bassi, soprattutto a causa sua – ha detto Mager – quando gioca bene è molto pericoloso, ma in questa partita ha avuto dei passaggi a vuoto importanti. Nel secondo set, dal 6-5 ha giocato in modo incredibile. Io sono stato bravo a capirlo e a impormi di continuare a lottare, giocarmi il tutto per tutto e vedere cosa sarebbe successo”.

MANO E SPALLA, MA ADESSO E’ TUTTO OK

E’ successo che Rola ha perso continuità e Gianluca festeggia il primo quarto di finale in un 2017 non troppo positivo, almeno in termini di risultati. Ma certe difficoltà hanno ragioni ben precise. “Durante l’inverno mi sono fatto male alla mano sinistra. Stavo facendo un cesto, a Tirrenia, insieme a Rianna e Castrichella, e sono caduto procurandomi una frattura composta del grande osso. Ho giocato le finali di Serie A1 con questo problema, poi la risonanza magnetica ha evidenziato il tipo di infortunio. Ho indossato un tutore per 6 settimane, dunque la preparazione non è stata delle migliori. Poi in Cina mi sono infortunato alla spalla, ha addirittura temuto di avere la lesione SLAP, ma per fortuna si è scoperto che sarebbero bastati 15-20 giorni di riposo. E poi, a inizio anno i tornei hanno un campo di partecipazione molto importante. Per intenderci, nelle qualificazioni dei Challenger ho trovato giocatori fortissimi come Travaglia e Krajinovic. Insomma, ingranare non è facile ma ho fatto un lavoro incredibile con Gabrio Castrichella. Sono ottimista al 100%”. 23 anni da compiere il 1 dicembre, questo Mager è una persona sempre più formata, sia dentro che fuori dal campo. “Sono cresciuto sotto tanti punti di vista, soprattutto fuori dal campo sono molto più ordinato. Come tennista, rispetto a due anni fa sono diverso. Prima giocavo bene, ma solo a sprazzi. Adesso sono più continuo”. Non resta che aspettare i frutti del duro lavoro effettuato con Castrichella, il tecnico che lo segue ormai da quasi un anno. “Prima di tutto è un’ottima persona, ma anche un ottimo allenatore. Mi fido al 100% di quello che dice, ho piena fiducia il lui. Stiamo lavorando su tante cose e posso dire che in allenamento ho grandi sensazioni, sento di non essere quello di un anno fa. Adesso si tratta di trasferire tutto in partita”. Nei quarti, Gianluca se la vedrà con l’esperto Guido Pella. Parte sfavorito, ma avrà un gruppo di amici a fare un gran tifo per lui. Alessandro, Fabio, Alessio e la sorella Erika lo seguono con passione sin dal primo turno, facendosi sentire dopo quasi ogni punto e dandogli una linfa importante. “E poi c’è anche Lapo, il figlio di Castrichella” chiude Mager. Chissà che il sostegno degli amici non possa essere la chiave per dare la svolta alla stagione e, perché no, alla carriera.

LA PIOGGIA SALVA CECCHINATO

A causa della pioggia, il programma non è terminato. Un violento acquazzone ha bloccato i match dalle 15 alle 17.30. Per ottimizzare il tempo, alla ripresa il supervisor Carmelo Di Dio ha fatto giocare su quattro campi. Alle 19, tuttavia, ha ripreso a piovere e il programma è stato definitivamente cancellato. Situazione complicata per Marco Cecchinato, campione in carica e prima testa di serie. Il siciliano è in svantaggio 7-6 3-1 contro il francese Jonathan Eysseric e la pioggia, almeno per lui, è stata provvidenziale. Al momento della sospensione, Cecchinato sembrava uscito dal match e con un linguaggio del corpo piuttosto negativo. Nel primo set aveva sciupato un po’ di occasioni (avanti 3-1, poi di nuovo 4-3 e servizio) prima di cederlo al tie-break. La speranza è che possa riordinare le idee insieme a coach Simone Vagnozzi, tenendo conto che il francese sembra tutt’altro che irresistibile. Ha giocato appena tre game Tommy Robredo, il cui match contro Guilherme Clezar ha avuto due variazioni di campo: si ripartirà sul 2-1 per l’ex top-10 ATP. In mattinata, era finita l’avventura di Gianluca Di Nicola: il suo tennis è parso troppo leggero per mettere in difficoltà un giocatore pericoloso come Uladzimir Ignatik. Il ragazzo piace, possiede geometrie interessanti, però deve migliorare sul piano della potenza. Si è consolato con il doppio, dove ha raggiunto la semifinale insieme a Gianmarco Moroni. Prosegue l’avventura del dominicano Josè Hernandez-Fernandez, facile vincitore (un po’ a sorpresa, almeno per le modalità) sul promettente kazako Dmitry Popko, uno dei pochi ad essere presente all’Harbour con uno staff di tre persone. Il programma ripartirà venerdì alle 10.30: prevista la conclusione degli ottavi e la disputa di tutti i quarti di finale.

ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS (43.000€ + H, terra battuta)

Secondo Turno Singolare

Uladzimir Ignatik (BLR) b. Gianluca Di Nicola (ITA) 6-4 6-4

Federico Delbonis (ARG) b. Zdenek Kolar (CZE) 6-3 5-7 6-4

Gianluca Mager (ITA) b. Blaz Rola (SLO) 6-4 6-7 6-0

Juan Ignacio Londero (ARG) b. Andrea Collarini (ARG) 3-6 7-5 6-4

Josè Hernandez-Fernandez (DOM) b. Dmitry Popko (KAZ) 6-2 6-3

Tommy Robredo (SPA) vs. Guilherme Clezar (BRA) 2-1 sospesa

Jonathan Eysseric (FRA) vs. Marco Cecchinato (ITA) 7-6 3-1 sospesa

Quarti di Finale Doppio

Gianluca Di Nicola / Gianmarco Moroni (ITA-ITA) b. Romain Arneodo / Riccardo Ghedin (MON-ITA) 1-6 6-1 11-9

CENTER COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Federico Delbonis vs Zdenek Kolar

2. [WC] Gianluca Mager vs Blaz Rola

3. [1] Marco Cecchinato vs Jonathan Eysseric (non prima ore: 17:15)

GRANDSTAND – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Gianluca Di Nicola vs [7] Uladzimir Ignatik

2. [Q] Juan Ignacio Londero vs [Alt] Andrea Collarini (non prima ore: 17:15)

3. Tomasz Bednarek / David Pel vs Laurynas Grigelis / Zdenek Kolar

COURT 13 – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. [WC] Gianluca Di Nicola / Gian Marco Moroni vs Romain Arneodo / Riccardo Ghedin

2. Tommy Robredo vs Guilherme Clezar

COURT 14 – Ora italiana: 17:15 (ora locale: 5:15 pm)

1. [8] Dmitry Popko vs Jose Hernandez-Fernandez