Torneo Future President Basilicanova (Parma): Virgili e Ristchard più veloci del vento. ll fiorentino ritorna dopo tanto tempo ad un risultato importante. Eliminato il reggiano Marco Bortolotti

Dopo la pioggia di ieri, raffiche fortissime di vento a settanta chilometri orari: il meteo non dà tregua al Torneo internazionale ITF maschile “C.M.S. Cup” – 1° Memorial Filippo Ricotti (15.000 $, terra) organizzato dal Tc President a Basilicanova (Parma). Nonostante le condizioni odierne oggettivamente difficili per giocare a tennis, i numerosi spettatori presenti hanno potuto assistere a dei buoni quarti di finale, dove ha vinto chi ha saputo adattare meglio il proprio gioco alla furia del vento.

In attesa di conoscere l’esito dell’ultimo quarto di finale di stasera, che vede impegnata la rivelazione Giovanni Oradini contro lo spagnolo Javier Marti, per il momento un solo italiano ha conquistato il pass per le semifinali. Danzando tra le raffiche con il suo gioco talentuoso e illeggibile, il fiorentino Adelchi Virgili ha faticato soprattutto nel primo set contro il brasiliano Bruno Sant’Anna, testa di serie numero 3, più per le avverse condizioni meteo che per la controffensiva dell’avversario, ma poi si è ben disteso nel secondo. Tra colpi ficcanti e variazioni in back, attacchi in controbalzo e soluzioni sconosciute a molti dei suoi colleghi, il “genio” toscano si ritrova a due soli ostacoli da quello che sarebbe, in caso di affermazione, il secondo titolo internazionale della carriera dopo l’unico conquistato a Bergamo nel 2016: un palmares che non rende merito al talento infinito di Adelchi, ma a 27 anni c’è ancora tempo per recuperare il tempo perduto.

Conferma il suo trend negativo nei tornei di casa Marco Bortolotti, reggiano quasi mai incisivo nei tanti appuntamenti internazionali organizzati in Emilia Romagna. Se si eccettua la semifinale raggiunta lo scorso anno a Reggio Emilia, il numero 453 al mondo, vincitore in carriera di due futures in Georgia e in Austria, non ha mai brillato e a Parma non aveva mai superato il secondo turno. L’occasione di andare oltre questa volta sembrava ghiotta contro il qualificato svizzero Alexander Ritschard, ma in mezzo alla tempesta di vento lo sfavorito non è mai apparso in seria difficoltà: a suon di bordate vince facilmente il primo set, e ottenendo il break sul 2-2 tiene a debita distanza Bortolotti, bissando il successo già ottenuto a Bergamo due settimane fa. Con un andamento analogo nel punteggio (61 64) accede in semifinale anche l’austriaco Lenny Hampel, seconda testa di serie del singolare: contro il tedesco Boehler il primo set è una formalità, non il secondo in cui, salvando due set-point, evita al tie-break un pericolosissimo terzo set.

Venerdì 30 Giugno sono in programma le semifinali del singolare e la finale del doppio. L’ingresso sui campi del Tc President di Basilicanova è libero per tutta la durata della manifestazione.

Risultati quarti di finale singolare

Ristchard A. (SUI, q) b. Bortolotti M. (ITA, 4) 61 64

Hampel L. (AUT, 2) b. Boehler D. (GER) 61 76

Virgili A. (ITA, 7) b. Sant’Anna B. (BRA, 3) 75 62