Alexander Zverev e la sua stima per Roger Federer: “Cerca sempre di aiutarci ed io ascolto spesso i suoi consigli. credo che sarà il primo favorito per la vittoria di Wimbledon”

Nonostante la sconfitta patita contro di lui in finale ad Halle, Alexander Zverev non ha smesso di spendere parole d’elogio per Roger Federer. Il tedesco ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con il proprio collega e di allenarsi spesso con quest’ultimo, il quale è ritenuto da Sascha un atleta grandioso nonché una bella persona.

“Lui è sempre fantastico e mostra rispetto verso tutti. Cerca sempre di aiutarci ed io ascolto spesso i suoi consigli. Lui mi ha aiutato all’inizio della mia carriera e penso che sia la stessa cosa per tutti i giovani”, ha detto il numero 12 del mondo.

Zverev ha poi commentato in merito alla qualità del tennis esibito da Federer di recente, facendo anche riferimento alla partita che i due hanno disputato ad Halle. “Penso che Roger stia giocando molto bene, credo che sarà il primo favorito per la vittoria di Wimbledon. Bisogna dargli tutto il merito, comunque, ad Halle ha giocato un match incredibile. Io avrei potuto giocare un po’ meglio, è ovvio, ma lui non mi ha permesso di esprimermi al meglio. Il suo tennis è di un altro pianeta. Non vedremo mai più nessun altro come lui”, ha detto.

Il tedesco ha infine analizzato brevemente l’ultimo match contro Federer, per poi soffermarsi su ciò che lui stesso si aspetta dal proprio futuro. “Lui ha giocato in maniera molto aggressiva, ha meritato di vincere. Penso che sia comunque stata una settimana molto positiva per me, sono riuscito a raggiungere la finale qui (ad Halle) un’altra volta. Sono triste per la sconfitta, ovviamente, ma vado a Wimbledon con grande fiducia nelle mie possibilità di fare un lungo cammino”, ha concluso.

Edoardo Gamacchio