Thomas Fabbiano lotta alla pari con Jonhson ma esce sconfitto in tre set nell’Atp 250 di Eastbourne

Lotta ma esce sconfitto Thomas Fabbiano nel secondo turno dell’Atp 250 di Eastbourne (erba, € 636.660).

L’azzurro è stato superato dall’americano Steve Johnson, 27 anni, Nr. 31 del mondo, con il punteggio di 3-6 7-5 4-6 in due ore e 18 minuti di gioco.

Bravo Thomas! Nonostante la sconfitta ci sono molteplici indicazioni positive per il tennista italiano. Il feeling con la superficie, apparso ottimo, un tennis regolare e costante, la grinta e la voglia di non arrendersi e la consapevolezza di aver lottato ad armi pari con colui che sarà Tds Nr. 26 a Wimbledon.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: inizio shock per l’azzurro.

Nel primo gioco si procura tre palle break ma vede i suoi sforzi vanificati da tre aces avversari. Successivamente si porta avanti 40-0 ma subisce il recupero di Johnson che brekka alla prima palla a disposizione. Il settimo ace dello statunitense fissa il punteggio sul 3-0 dopo 14 minuti di gioco.

Thomas è bravo a non demoralizzarsi e a risalire la china.

Nel quinto gioco lotta e strappa il controbreak coi denti; vede lo statunitense annullargli altre due palle break con il servizio ma passa con la terza palla a disposizione, sfruttando un diritto in rete di Johnson.

Il game successivo rischia un’altra beffa: avanti 40-15 vede l’avversario rientrare e procurarsi due palle break, tentativi ben rintuzzati dall’italiano.

Si gira quindi sul 3-3.

Il break americano è solo rimandato e arriva puntuale nell’ottavo gioco. Diritto lungo di Fabbiano e break a 15 per l’avversario che si porta così a servire per il parziale.

E lo fa benissimo. Le solite prime vincenti e il diritto potente fanno la differenza.

E’ 6-3 per Johnson in 41 minuti di gioco.

Secondo set: inizio equilibrato, con Fabbiano che continua a giocare il suo tennis regolare.

La grande occasione gli capita nel quarto game, con una palla break che Johnson riesce ad annullare. Si impatta sul 2-2 e il match viene sospeso per pioggia.

Al rientro in campo, oggi, lo statunitense prova a fare la differenza sin da subito.

Break nel settimo game, ottenuto grazie a uno scambio vinto sul diritto e incontro indirizzato per l’americano.

La reazione azzurra c’è e si concretizza in due giochi spettacolari: dapprima Fabbiano annulla un match point sul suo servizio, usufruendo di un diritto in corridoio di Johnson, successivamente strappa il servizio all’avversario con un break a 30, impattando sul 5-5 dopo 49 minuti di gioco.

La magnifica rimonta dell’italiano non si ferma. Nel dodicesimo gioco Johnson non trova la prima, Thomas trova angoli interessanti e un paio di gratuiti di troppo dello statunitense fanno il resto.

Un diritto in corridoio dell’americano sancisce il 7-5 per Fabbiano in 55 minuti di gioco.

Terzo set: match piacevole da guardare, con i due contendenti che giocano alla pari.

L’azzurro attraversa un ottimo momento a cavallo tra fine secondo set e inizio terzo parziale e riesce bene a tenere testa a Johnson, apparso più quadrato dopo il blackout appena avuto.

L’equilibrio permette ai due tennisti di girare sul 3-3 dopo 24 minuti di gioco.

La svolta arriva tra il settimo e l’ottavo gioco. Dapprima lo statunitense trova il break a 30, successivamente annulla la palla del controbreak italiano con un gran servizio a uscire.

Con Johnson al servizio per il match, a Fabbiano non riesce il secondo miracolo di giornata. L’americano tiene a zero, chiudendo con l’ennesimo ace e accede ai quarti di finale.

E’ 6-4 Johnson in 41 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Eastbourne Steve Johnson [4] Steve Johnson [4] 6 5 6 Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 3 7 4 Vincitore: S. JOHNSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 S. Johnson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Johnson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 5-3 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 S. Johnson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 3-0 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0

S. Johnson – T. Fabbiano

02:17:46

15 Aces 1

1 Double Faults 1

70% 1st Serve % 64%

54/74 (73%) 1st Serve Points Won 47/69 (68%)

13/31 (42%) 2nd Serve Points Won 17/38 (45%)

7/10 (70%) Break Points Saved 3/7 (43%)

16 Service Games Played 15

22/69 (32%) 1st Return Points Won 20/74 (27%)

21/38 (55%) 2nd Return Points Won 18/31 (58%)

4/7 (57%) Break Points Won 3/10 (30%)

15 Return Games Played 16

67/105 (64%) Total Service Points Won 64/107 (60%)

43/107 (40%) Total Return Points Won 38/105 (36%)

110/212 (52%) Total Points Won 102/212 (48%)

31 Ranking 95

27 Age 28

Orange, CA, USA Birthplace Grottaglie, Italy

Redondo Beach, CA, USA Residence San Giorgio Jonico, Italy

6’2″ (187 cm) Height 5’8″ (172 cm)

190 lbs (86 kg) Weight 152 lbs (69 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2012 Turned Pro 2005

20/11 Year to Date Win/Loss 0/1

1 Year to Date Titles 0

2 Career Titles 0

$3,771,825 Career Prize Money $730,967

Davide Sala