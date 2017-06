Wimbledon: Qualificazioni Live Italiani. Simone Bolelli al turno finale. Jasmine Paolini manca due match point e viene eliminata

Ed al turno decisivo delle quali è approdato Simone Bolelli che ha chiuso per 64 64 il suo match di secondo turno con lo spagnolo Adrian Menendez-Maceiras, 26esima testa di serie, sospeso mercoledì sera per oscurità con il bolognese avanti 64 4-3.

Ultimo ostacolo per Bolelli il portoghese Pedro Sousa. L’incontro si disputerà nella giornata di domani.

Amara sconfitta di Jasmine Paolini che manca due match point e si ferma al secondo turno delle qualificazioni.

L’azzurra contro Jana Fett si è arresa con il risultato di 60 16 75 dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

Da segnalare che l’azzurra nel terzo parziale avanti per 5 a 4 e battuta a disposizione, cedeva il turno di servizio nel decimo game, dal 40-30 e dopo aver mancato due palle match.

Da quel momento l’azzurra subiva un parziale di 8 punti a 1, chiudendo la partita in negativo con un doppio fallo sul match point.

Wimbledon – 2° Turno Quali Italiani – TDQ – M.

R: Court 10 – 12:00am

2. (15) Peter Polansky – Stefano Travaglia



GS Wimbledon P. Polansky [15] P. Polansky [15] 0 4 6 3 S. Travaglia • S. Travaglia 0 6 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Travaglia 3-2 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 P. Polansky 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 P. Polansky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Polansky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

R: Court 17 – 2:00pm

1.Simone Bolelli – (28) Adrian Menendez-Maceiras



GS Wimbledon S. Bolelli S. Bolelli 6 6 A. Menendez-Maceiras [28] A. Menendez-Maceiras [28] 4 4 Vincitore: S. Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

Quick and easy win for Bolelli…Menendez could not really compete pic.twitter.com/IdHEAzsrYl — Stefano Berlincioni (@Carretero77) 29 giugno 2017

Wimbledon Qualificazioni – 2° Turno Italiane F.

R: Court 2 – 12:00am

2. Jana Fett – (15) Jasmine Paolini



GS Wimbledon J. Fett J. Fett 6 1 7 J. Paolini [15] J. Paolini [15] 0 6 5 Vincitore: J. Fett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 J. Fett 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Fett 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Fett 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Fett 15-0 15-15 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Fett 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Fett 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 J. Fett 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Fett 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Fett 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Fett 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 J. Fett 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 J. Fett 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5 Aces 09 Doubles Faults 628 Winners 1132 Unforced Errors 376/9 (67%) Net Points Won 8/13 (62%)57% 1st Serves In 69%31/49 (63%) 1st Serve Points Won 42/77 (55%)20/37 (54%) 2nd Serve Points Won 17/34 (50%)8/11 (73%) Break Points Saved 12/17 (71%)69/111 (62%) 1st Return Pts Won 55/86 (64%)17/34 (50%) 2nd Return Pts Won 17/37 (46%)5/17 (29%) Break Points Won 3/11 (27%)51/86 (59%) Total Service Pts Won 59/111 (53%)52/111 (47%) Total Return Pts Won 35/86 (41%)103/197 (52%) Total Points Won 94/197 (48%)115 mins Duration 115 mins

144 Ranking 132

20 Age 21

Zagreb, Croatia Birthplace N/A

Zagreb, Croatia Residence N/A

6’0″ Height N/A

143 lbs Weight N/A

Right-Handed Plays N/A

Professional Turned Pro N/A

21/13 Year to Date Win/Loss 16/16

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$108,411 Career Prize Money $80,125