Qualificazioni Wimbledon: il bicchiere italiano è mezzo pieno

Non è andata benissimo ma non è stata una disfatta totale e su tutti i fronti: dei 6 italiani in campo, due hanno portato a casa il loro incontro, strappando sorrisi e regalando ottime impressioni. Se il match di Simone Bolelli è stato sospeso sul punteggio di 6/4 – 4/3 in favore del tennista italiano contro lo spagnolo Menendez – Maceiras al servizio, gli altri hanno portato a termine i loro compiti e qualcuno con una nota davvero alta.

La prima a chiudere il proprio match è stata Jasmine Paolini, brava a recuperare una situazione disperata nel primo set contro la giocatrice locale Eden Silva, con un secondo parziale decisamente più soft. Era un match insidioso e la Paolini è stata brava a disinnescare le armi avversarie, risalendo dall’1-5 nel primo: nel suo secondo turno contro la croata Jana Fett dovrà aumentare il livello del suo gioco, cercare di limitare gli unforced (i 30 odierni sono davvero troppi…) per superare un impegno che non è comunque impossibile.

La Paolini purtroppo non è stata imitata dalla connazionale Trevisan: il match era stato sospeso sul punteggio di 2-1 in favore dell’italiana nel terzo set ma nel prosieguo è scattata dai blocchi decisamente meglio la russa Polina Monova, capace di piazzare un parziale di 5-1 e chiudere il terzo set sul 6-3 in suo favore. Difficile decifrare il torneo di Martina: arrivare sull’erba con così pochi allenamenti sul verde ha reso tutto più difficile ma contro l’avversaria di oggi non si doveva perdere. Altrimenti nessun salto in avanti nella crescita come la Paolini invece sta conquistando duramente sul campo.

Fra i maschi sono arrivate 2 sconfitte e 1 vittoria, vittoria dal sapore dolcissimo: Bellotti non è praticamente sceso in campo contro l’americano Kudla (ma lo statunitense sa giocare molto bene su erba…), cedendo in un tempo quasi record, 40 minuti, con un duplice 6-1. Meglio Arnaboldi, battuto con rimpianti dallo slovacco Lacko: era una prova del nove, se avesse vinto sarebbe stato uno squillo forte ma purtroppo è arrivata una sconfitta in 2 set in cui l’italiano ha ceduto il servizio solo nel decimo gioco del secondo parziale, perdendo il tie break di un primo set giocato punto a punto. Peccato, sarebbe stata una gran bella vittoria.

Chiudiamo con la nota più bella di questa giornata: Stefano Travaglia ha portato a casa un match sulla carta difficile contro il francese Halys, resistendo alla forza del transalpino nel primo set e dominando nel secondo. Steto ha forza di volontà e colpi invidiabili: riuscisse a colmare i sempre meno frequenti passaggi a vuoto che lo colpiscono, potrebbe compiere un deciso salto di qualità. Adesso al terzo turno, quello decisivo, il canadese Polansky, testa di serie numero 15 e non certo un erbivoro. Questo Travaglia può farcela: sarebbe un bellissimo modo per i colori azzurri di cominciare Wimbledon 2017.

La vittoria del primo set di Bolelli

Set Bolelli 6-4 pic.twitter.com/b9EpxsoPHk — Stefano Berlincioni (@Carretero77) 28 giugno 2017

Alessandro Orecchio