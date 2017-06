Daniel Evans viene abbandonato dallo Sponsor

La notizia della positività di Daniel Evans ad un controllo antidoping, per via di assunzione di cocaina, ha generato molto clamore all’interno del panorama tennistico. Il diretto interessato, dal canto suo, non ha esitato ad intervenire in merito: “Ho commesso un erroe e devo affrontarne le conseguenze”, ha esordito il numero 50 del mondo nel corso di un’intervista concessa alla BBC.

Il test era stato effettuato durante l’ATP500 di Barcellona, in aprile, ma Evans ha voluto precisare che il consumo di droga sia avvenuto al di fuori della competizione. “E’ di primaria importanza che tutti sappiano che io ne abbia fatto uso (di cocaina) al di fuori del contesto della competizione e, al contrario, in un contesto totalmente estraneo al tennis”, ha assicurato il tennista inglese.

Nonostante ciò, Evans non ha cercato scusanti né giustificazioni ai propri atti. L’unica cosa che io possa fare è chiedere loro perdono dal fondo del mio cuore. E’ stata un’esperienza triste ed umiliante”, ha riconosciuto.

Il giocatore è stato sospeso in via preventiva, in attesa che l’ITF si esprima definitivamente e formalizzi la propria decisione per ciò che riguarderà la pena da infliggere.

Il britannico sta trascorrendo un brutto periodo dopo essere risultato positivo alla cocaina.

I vertici di Ellesse, nota marca di abbigliamento italiana che sponsorizza dal marzo scorso il giocatore britannico, hanno pubblicato una nota: “Ellesse annuncia la decisione di voler interrompere il rapporto di collaborazione con Dan Evans. È stato un membro molto valido del nostro team ma non possiamo tollerare ciò che ha fatto, dunque terminiamo la collaborazione”.