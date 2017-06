Dal torneo di Milano: Pella centra i quarti, poi vince la pioggia (con il programma di domani)

Un violento acquazzone interrompe il programma dell’ASPRIA Tennis Cup. Soltanto Guido Pella fa in tempo a centrare i quarti. Gianluca Mager fermato sul 6-4 3-3 contro Rola. Giovedì si completeranno i match di secondo turno. Intanto, l’Harbour Club ospita una cena benefica per la fondazione Telethon.

Tra pioggia e abbassamento della temperatura, non sembrava neanche di essere a Milano in piena estate. Non certo il clima atteso per la terza giornata dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS (43.000€ + H, terra battuta). Il programma si è bruscamente interrotto alle 16, quando Gianluca Mager era in buona posizione contro il gigante sloveno Blaz Rola. La sospensione è giunta sul 6-4 3-3 per il ligure, sostenuto a gran voce da un gruppo di amici, bravo tatticamente e nella gestione dei punti importanti. Sotto 2-1, si è trovato 0-40 sul proprio servizio ma ha ricucito il game a suon di servizi vincenti. Nel settimo game, alla prima opportunità, era lui a centrare il break con una risposta atterrata negli ultimi centimetri di campo. Più in generale, la profondità di palla sembra l’arma giusta per mettere a nudo le difficoltà di Rola. Quando può comandare, lo sloveno vale ben più dell’attuale n.248 ATP (ma è stato anche n.78), mentre è più vulnerabile quando è costretto a spostarsi in laterale o ad allontanare i piedi dalla riga di fondo. Quando Mager allungava la traiettoria dei colpi, spesso e volentieri portava a casa il punto. Un ace chiudeva il primo parziale, poi le condizioni meteorologiche peggioravano ulteriormente fino alla sospensione, decretata sul 3-3 nel secondo set. Dopo pochi minuti è parso chiaro che non si sarebbe più giocato, poiché il campo si è rapidamente allagato.

La cancellazione definitiva del programma è arrivata intorno alle 17. A seguire Mager-Rola c’era anche Gustavo Marcaccio, allenatore di Guido Pella. L’argentino è stato l’unico ad accedere ai quarti e attende proprio il vincitore di questa partita. In apertura di programma, l’argentino (alla 15esima vittoria negli ultimi 19 match giocati) aveva dominato alla distanza contro il serbo Pedja Krstin, il cui stile ricorda un po’ quello del connazionale Viktor Troicki. A onor del vero, il match è stato condizionato da un problema fisico di Krstin, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca negli ultimi quattro game: si spiega (anche) così il 5-7 6-1 6-1 con cui l’ex campione di Avvenire e Bonfiglio prosegue nella sua serie positiva milanese. Giovedì è prevista la conclusione di tutti gli ottavi di finale: tanti match interessanti in programma, tra cui Cecchinato-Eysseric, senza dimenticare Robredo-Clezar, rinviato da mercoledì. Oltre al siciliano e Mager, per l’Italia ci sarà anche Gianluca Di Nicola, subito impegnato contro l’ostico Ignatik.

EVENTI COLLATERALI

Nel frattempo, all’ASPRIA Harbour Club non si è ancora spenta la eco per la partecipazione di Paolo Maldini. Tutti i più importanti giornali hanno dedicati articoli e foto all’evento, garantendo una visibilità senza precedenti al torneo e al circolo (che peraltro ha stretto in questi giorni un accordo triennale di fornitura con Sergio Tacchini). La risonanza è stata globale: la giornata di martedì è stata raccontata addirittura dal Daily Mail (che aveva un corrispondente in loco) e c’è stato un lancio della famosa agenzia Reuters, che ha divulgato il nome del torneo in giro per il mondo. Ma l’ASPRIA Tennis Cup non finisce qui: oltre a un weekend di grande qualità in arrivo (sabato e domenica l’ingresso sarà a pagamento: 12 euro, tagliandi già disponibili sul circuito Ticketone), l’organizzazione Makers sta proponendo una serie di cocktail di benvenuto organizzati dal title sponsor BCS: martedì si è svolto il primo (in collaborazione con Lexmark), mentre il prossimo è previsto sabato, in collaborazione con Samsung e Sophos e realizzato grazie a Salumi Pasini, Dolcevita, Valdo e Orobianco. Ma tennis vuol dire anche solidarietà: mercoledì sera, infatti, si è tenuta la Charity Dinner i cui proventi sono stati devoluti interamente alla fondazione Telethon per il finanziamento della riceva sulle malattie genetiche rare.

1. [3] Federico Delbonis vs Zdenek Kolar

2. [WC] Gianluca Mager vs Blaz Rola

3. [1] Marco Cecchinato vs Jonathan Eysseric

4. Tommy Robredo vs Guilherme Clezar (non prima ore: 17:30)

1. [WC] Gianluca Di Nicola vs [7] Uladzimir Ignatik

2. [Q] Juan Ignacio Londero vs [Alt] Andrea Collarini

3. [8] Dmitry Popko vs Jose Hernandez-Fernandez

4. Tomasz Bednarek / David Pel vs Laurynas Grigelis / Zdenek Kolar

1. [WC] Gianluca Di Nicola / Gian Marco Moroni vs Romain Arneodo / Riccardo Ghedin