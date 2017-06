Rafael Nadal perde in maniera netta nell’esibizione di Hurlingham

Pochi giorni prima dell’inizio del torneo di Wimbledon, molti giocatori affrontano questa settimana per prendere il ritmo con il terzo torneo del Grand Slam della stagione.

Lo spagnolo Rafael Nadal è stato sconfitto oggi pomeriggio in un match esibizione a Hurlingham contro il ceco Tomas Berdych per 6-3, 6-2 in poco più di un’ora di gioco.

Nadal tornerà in campo venerdì per giocare contro Tommy Haas.

In precedenza sempre ad Hurlingham Jo-Wilfried Tsonga aveva sconfitto Milos Raonic per 6-7(10), 6-2, 10-8.