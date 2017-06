Torneo Future President Basilicanova (Parma): Andrea Pellegrino non si salva dal nubifragio. A sorpresa l’azzurrino è eliminato dal tedesco Boehler. Approdano ai quarti Giovanni Oradini e Adelchi Virgili

Nubi nere e minacciose hanno gravato come una spada di Damocle sul programma mattutino degli ottavi di finale del Torneo internazionale ITF maschile “C.M.S. Cup” – 1° Memorial Filippo Ricotti (15.000 $, terra) ospitato dal Tc President a Basilicanova (Parma). Alla fine, considerando il nubifragio che si è abbattuto attorno alle ore 13.30, la scelta degli organizzatori di anticipare gli incontri è stata giusta, ed ha consentito di terminare tutta la programmazione dopo un’ora di stop per permettere ai campi di asciugarsi.

La bufera non ha salvato i destini di Andrea Pellegrino, eliminato a sorpresa dal tedesco Dominik Boehler. L’azzurrino classe 1997, uno degli elementi in prospettiva più interessanti del nostro movimento tennistico e quest’anno entrato nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, è stato vittima della classica giornata no: scioccante il primo set, conclusosi con un pesante “cappotto”, nel secondo il pugliese è rimasto aggrappato al tenace avversario più col cuore che con un piano tattico ben definito. Sul 5-6 la pioggia avrebbe potuto permettergli di rischiarire le idee, ma dopo un’ora di pausa la musica non è cambiata e Boehler ha chiuso i conti aggiudicandosi il game decisivo.

I motivi di interesse non sono mancati anche nel resto del programma. Il più significativo è certamente la quarta vittoria consecutiva di Giovanni Oradini, a segno contro l’altro qualificato, Loic Perret, nella classica prova del nove dopo la sorpresa folgorante del giorno precedente contro Walter Trusendi. Se contro la testa di serie numero 1 aveva impressionato per efficacia dei colpi, il ventenne di Rovereto, partito a inizio anno per un’avventura presso il college statunitense “Mississipi State University”, oggi ha mostrato la massima maturità contro un avversario sulla carta più abbordabile. L’altra notizia del giorno è il ritiro di Roberto Marcora, costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena tre giochi contro la testa di serie numero 4 Marco Bortolotti. Tornato alla piena attività dopo aver raggiunto il best ranking di 178 al mondo e dopo aver superato un grave infortunio alla spalla, il lombardo oggi si è arreso di fronte a un problema alla schiena: un piccolo incidente di percorso nel suo recupero verso le posizioni che gli competono. Il terzo italiano ad approdare ai quarti di finale è il fiorentino Adelchi Virgili, in difficoltà nel primo set contro il giovanissimo Federico Iannaccone prima di sprigionare la sua classe e rimontare con un perentorio 46 61 61. Tra i principali favoriti per il titolo avanzano ai quarti di finale il numero 2 austriaco Lenny Hampel (63 62 su Luisi) e il numero 3 brasiliano Bruno Sant’Anna (36 62 62 su Humbert).

L’ingresso sui campi del Tc President di Basilicanova è libero per tutta la durata della manifestazione.

Risultati ottavi di finale singolare

Marti J. (SPA, 5) b. Sude J. (GER) 61 46 62

Oradini G. (ITA, q) b. Perret L. (SUI, q) 64 63

Hampel L. (AUT, 2) b. Luisi A. (ITA) 63 62

Ristchard A. (SUI, q) b. Leite W. (BRA, 8) 75 63

Bortolotti M. (ITA, 4) b. Marcora R. (ITA) 30 rit.

Virgili A. (ITA, 7) b. Iannaccone F. (ITA, wc) 46 61 61

Sant’Anna B. (BRA, 3) b. Humbert U. (FRA) 36 62 62

Boehler D. (GER) b. Pellegrino A. (ITA, 6) 60 75

Risultati quarti di finale doppio

Leite/Sant’Anna (BRA/BRA, 2) b. Guichoud/Perret (SUI/SUI) 64 62

Della Tommasina/Leonardi (ITA/ITA, 4) b. Ferrari/Ghedin (ITA/ITA) 75 26 12/10