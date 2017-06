ATP Eastbourne: Thomas Fabbiano fermato dalla pioggia. Riprenderà domani

Thomas Fabbiano è stato fermato dalla pioggia nel secondo turno dell’Atp 250 di Eastbourne (erba, € 636.660).

L’azzurro al momento della sospensione è sotto di un set contro l’americano Steve Johnson, 27 anni, Nr. 31 del mondo.

Primo set: inizio shock per l’azzurro.

Nel primo gioco si procura tre palle break ma vede i suoi sforzia vanificati da tre aces avversari. Successivamente si porta avanti 40-0 ma subisce il recupero di Johnson che brekka alla prima palla a disposizione. Il settimo ace dello statunitense fissa il punteggio sul 3-0 dopo 14 minuti di gioco.

Thomas è bravo a non demoralizzarsi e a risalire la china.

Nel quinto gioco lotta e strappa il controbreak coi denti; vede lo statunitense annullargli altre due palle break con il servizio ma passa con la terza palla a disposizione, sfruttando un diritto in rete di Johnson.

Il game successivo rischia un’altra beffa: avanti 40-15 vede l’avversario rientrare e procurarsi due palle break, tentativi ben rintuzzati dall’italiano.

Si gira quindi sul 3-3.

Il break americano è solo rimandato e arriva puntuale nell’ottavo gioco. Diritto lungo di Fabbiano e break a 15 per l’avversario che si porta così a servire per il parziale.

E lo fa benissimo. Le solite prime vincenti e il diritto potente fanno la differenza.

E’ 6-3 per Johnson in 41 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Eastbourne Steve Johnson [4] Steve Johnson [4] 0 6 2 Thomas Fabbiano • Thomas Fabbiano 0 3 2 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Fabbiano 2-2 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 5-3 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 S. Johnson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 3-0 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0

Davide Sala