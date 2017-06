Wimbledon: Pablo Cuevas dà forfait. Verdasco diventa testa di serie n.31 scavalcando Lorenzi

Per un problema al ginocchio destro Pablo Cuevas non sarà al via nel torneo di Wimbledon.

Al suo posto ci sarà un lucky loser.

Con questo cambiamento Fernando Verdasco è diventato testa di serie (n.31).

Wimbledon – Le teste di Serie M.

1 MURRAY, Andy (GBR)

2 DJOKOVIC, Novak (SRB)

3 FEDERER, Roger (SUI)

4 NADAL, Rafael (ESP)

5 WAWRINKA, Stan (SUI)

6 RAONIC, Milos (CAN)

7 CILIC, Marin (CRO)

8 THIEM, Dominic (AUT)

9 NISHIKORI, Kei (JPN)

10 ZVEREV, Alexander (GER)

11 BERDYCH, Tomas (CZE)

12 TSONGA, Jo-Wilfried (FRA)

13 DIMITROV, Grigor (BUL)

14 POUILLE, Lucas (FRA)

15 MONFILS, Gael (FRA)

16 MULLER, Gilles (LUX)

17 SOCK, Jack (USA)

18 BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP)

19 LOPEZ, Feliciano (ESP)

20 KYRGIOS, Nick (AUS)

21 KARLOVIC, Ivo (CRO)

22 GASQUET, Richard (FRA)

23 ISNER, John (USA)

24 QUERREY, Sam (USA)

25 RAMOS-VINOLAS, Albert (ESP)

26 JOHNSON, Steve (USA)

27 ZVEREV, Mischa (GER)

28 FOGNINI, Fabio

29 DEL POTRO, Juan Martin (ARG)

30 KHACHANOV, Karen (RUS)

31 VERDASCO, Fernando (ESP)

32 LORENZI, Paolo