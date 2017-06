Final Four Davis Cup e Fed Cup: Sarà Ginevrà ad ospitarle. Battuta Torino

Il Consiglio della Federazione Internazionale di Tennis (Itf), riunito a Francoforte, ha nominato Ginevra “Preferred City” per ospitare dal 2018 al 2020 la “World Cup of Tennis”, l’eventuale nuovo format che dovrebbe prevedere la disputa contemporanea in sede unica delle finali di Coppa Davis e Fed Cup.

Sarà quindi la Palexpo Arena di Ginevra ad ospitare le finali di Davis e Fed Cup a partire dal 2018 e per i prossimi 3 anni. Questo quanto approvato dal board ITF che dovrà essere ratificato il prossimo 4 agosto nella riunione plenaria che si svolgerà in Vietnam.

Le altre città candidate erano Copenhagen, Istanbul, Miami, Torino e Wuhan.

Queste le principali novità della nuova formula: i match di singolare in Davis saranno giocati al meglio dei tre set. La Davis manterrà la formula dei tre giorni, con il doppio giocato il sabato e, unico incontro, al meglio dei cinque set. Alle finaliste di Davis e Fed Cup, sarà data la possibilità di giocare in casa la prima sfida nell’anno successivo.

“Scegliendo Ginevra per organizzare e promuovere l’evento, saremo in grado di massimizzare il potenziale della competizione, arrivando al livello degli Slam e garantendo la miglior esperienza possibile all’atleta”, ha detto David Haggerty, presidente ITF.

Rimane aperta ancora la possibilità di far giocare anche le semifinali della Fed Cup a Ginevra, e tra l’altro proprio il format della competizione femminile subirà una variazione, passando da 8 a 16 squadre.