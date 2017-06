Paolo Lorenzi eliminato all’Atp 250 di Antalya. Passa Albot in due set

Sconfitta in due set per Paolo Lorenzi al secondo turno dell’Atp 250 di Antalya (erba, $ 439.005).

L’azzurro è stato superato dal moldavo Radu Albot, 27 anni, Nr. 116 Atp, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco.

Niente da fare per Paolino, la superficie rimane indigesta. L’avversario ha giocato bene ma non era certo un top player, motivo per cui le indicazioni giunte oggi sono abbastanza preoccupanti. C’è da tirarsi su le maniche per fronteggiare al meglio l’imminente esordio nello slam londinese.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parte fortissimo il moldavo, potente al servizio e aggressivo da fondo.

Albot coglie subito i frutti, brekkando già nel quarto gioco. Un rovescio lungo di Lorenzi gli vale il break del 3-1, immediatamente confermato da un facile turno di servizio tenuto.

E’ 4-1 dopo 24 minuti di gioco.

La strada sembra in discesa per il moldavo dopo l’ulteriore allungo (break nel sesto gioco sfruttando un diritto out di Lorenzi al termine di un lungo scambio) ma Paolino prova a reagire.

Recupera uno dei due break di svantaggio e si porta sotto sino al 5-3.

Il nono gioco di Albot è però perfetto: due aces e due diritti vincenti gli valgono il set.

E’ 6-3 in 41 minuti di gioco.

Secondo set: è la copia del parziale precedente.

Albot brekka subito e conduce dal primo all’ultimo punto. Paolo sembra in balia dell’avversario e, dopo 18 minuti, si è già sul 3-1 per il moldavo, reduce da un gioco pulito al servizio.

Come nel primo set, si assiste a un vano botta e risposta a metà parziale, con Albot che brekka nuovamente nel quinto game e Lorenzi che controbrekka subito nel gioco successivo.

Purtroppo per l’azzurro non ci sono più chance di rientro, anzi, l’avversario non fatica più a tenere i suoi turni di servizio e chiude agevolmente.

Una risposta in rete dell’italiano chiude la contesa. E’ 6-4 per Albot in 43 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Antalya Radu Albot Radu Albot 6 6 Paolo Lorenzi [2] Paolo Lorenzi [2] 3 4 Vincitore: R. ALBOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 5-4 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Albot 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 R. Albot 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-1 → 5-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Lorenzi 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

R. Albot – P. Lorenzi

01:21:49

5 Aces 1

1 Double Faults 2

58% 1st Serve % 62%

25/32 (78%) 1st Serve Points Won 19/33 (58%)

12/23 (52%) 2nd Serve Points Won 9/20 (45%)

0/2 (0%) Break Points Saved 3/7 (43%)

10 Service Games Played 9

14/33 (42%) 1st Return Points Won 7/32 (22%)

11/20 (55%) 2nd Return Points Won 11/23 (48%)

4/7 (57%) Break Points Won 2/2 (100%)

9 Return Games Played 10

37/55 (67%) Total Service Points Won 28/53 (53%)

25/53 (47%) Total Return Points Won 18/55 (33%)

62/108 (57%) Total Points Won 46/108 (43%)

116 Ranking 33

27 Age 35

Chisinau, Moldova Birthplace Rome, Italy

Chisinau, Moldova Residence Siena, Italy

5’9″ (175 cm) Height 6’0″ (182 cm)

152 lbs (69 kg) Weight 169 lbs (76 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2008 Turned Pro 2003

2/11 Year to Date Win/Loss 15/19

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$973,477 Career Prize Money $3,386,24

Davide Sala