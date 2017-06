Andreas Seppi supera Tipsarevic in rimonta e accede ai quarti di finale dell’Atp 250 di Antalya

Lottata vittoria per Andreas Seppi al secondo turno dell’Atp 250 di Antalya (erba, $ 439.005).

L’italiano ha superato il serbo Janko Tipsarevic, 33 anni, Nr. 61 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 in un’ora e 54 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova il moldavo Albot, giustiziere di Lorenzi oggi, giocatore ampiamente alla portata dell’azzurro.

Bella prova di Andreas, bravo a soffrire nei momenti chiave dell’incontro e a trovare il varco vincente in un match non facile. Ora occorre recuperare più energie possibili per mirare a una semifinale alla portata di Seppi.

Di seguito il dettaglio della partita.

Primo set: parziale molto meno equilibrato di quanto ci si aspettasse.

Il serbo gioca bene, è implacabile al servizio e mette in seria difficoltà l’azzurro.

Tipsarevic opera subito un break, a 30 nel terzo gioco, e mette il parziale su binari a lui favorevoli. Un’ottima prima di servizio vale il 4-2 per il serbo dopo 19 minuti di gioco.

Seppi non riesce mai a rientrare né a rendersi pericoloso, anzi, deve cedere le armi nel nono gioco.

E’ bravo ad annullare una prima palla set ma nulla può sulla seconda a disposizione del serbo.

Doppio fallo italiano e 6-3 Tipsarevic in 32 minuti di gioco.

Secondo set: si ribaltano i ruoli.

Seppi diventa implacabile mentre Tipsarevic soffre il servizio e i colpi da fondo avversari.

La conseguenza è il break italiano nel terzo gioco, break a 15 che indirizza tutto il parziale.

Andreas al servizio è perfetto e al serbo non viene concessa alcuna chance di rientro. Un ace italiano sancisce il punto del 4-2 dopo 20 minuti di gioco.

Il parziale scorre veloce e l’altoatesino ne approfitta per pareggiare i conti.

Un rovescio in corridoio di Tipsarevic vale il 6-4 Seppi in 33 minuti di gioco.

Terzo set: equilibrio in campo anche se Andreas si fa preferire.

Tipsarevic deve ricorrere a tutta la sua esperienza per annullare una palla break italiana nel terzo game e prova ad attaccare l’azzurro appena possibile.

E’ grazie a un’ottima prima di servizio che Seppi si salva nel sesto gioco da un possibile break avversario. Un rovescio in rete del serbo fissa il punteggio sul 3-3 dopo 31 minuti di gioco.

L’altoatesino sembra stare meglio in campo e le conseguenze si vedono. La svolta avviene nel nono game con un break italiano a 30.

La fine del match è ormai una pura formalità e Andreas non delude. Servizio tenuto a 15 e pugno chiuso in segno di trionfo dopo il rovescio out di Tipsarevic che chiude i giochi.

E’ 6-4 per Seppi in 49 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Antalya Janko Tipsarevic Janko Tipsarevic 6 4 4 Andreas Seppi Andreas Seppi 3 6 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Tipsarevic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Tipsarevic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Tipsarevic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 J. Tipsarevic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Tipsarevic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Tipsarevic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 4-5 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 J. Tipsarevic 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 J. Tipsarevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Tipsarevic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Tipsarevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 J. Tipsarevic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-2 → 4-3 J. Tipsarevic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 A. Seppi 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Tipsarevic 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Tipsarevic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

J. Tipsarevic – A. Seppi

01:53:26

15 Aces 10

1 Double Faults 4

65% 1st Serve % 57%

37/47 (79%) 1st Serve Points Won 39/52 (75%)

15/25 (60%) 2nd Serve Points Won 22/39 (56%)

2/4 (50%) Break Points Saved 3/5 (60%)

14 Service Games Played 15

13/52 (25%) 1st Return Points Won 10/47 (21%)

17/39 (44%) 2nd Return Points Won 10/25 (40%)

2/5 (40%) Break Points Won 2/4 (50%)

15 Return Games Played 14

52/72 (72%) Total Service Points Won 61/91 (67%)

30/91 (33%) Total Return Points Won 20/72 (28%)

82/163 (50%) Total Points Won 81/163 (50%)

61 Ranking 102

33 Age 33

Belgrade, Serbia Birthplace Bolzano, Italy

Belgrade, Serbia Residence Caldaro, Italy

5’9″ (175 cm) Height 6’3″ (190 cm)

176 lbs (80 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2002

3/7 Year to Date Win/Loss 10/12

0 Year to Date Titles 0

4 Career Titles 3

$8,033,575 Career Prize Money $8,544,376

Davide Sala