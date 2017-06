Qualificazioni Wimbledon: quali chance per gli italiani?

Secondo giorno stravolto dalla pioggia e tennisti italiani che praticamente non sono scesi in campo (solo la Paolini ha giocato un paio di game): Giove pluvio permettendo domani si giocheranno le loro carte, andiamo quindi a vedere quali saranno le loro possibilità.

Jasmine Paolini, testa di serie numero 15 di queste quali, ricomincerà dal punteggio negativo di 2-0 in favore della propria avversaria Eden Silva nel primo set del primo turno del tabellone femminile. Match complicato per la giovane italiana classe ’96 contro una coetanea, come tutti gli incontri in cui si incontra una giocatrice locale sull’erba, anche se per assurdo l’avversaria ha giocato meno della stessa Paolini sul verde! Non inganni comunque la classifica: al di là dei favori del pronostico l’italiana deve stare attenta alla Silva. Ripartire non potrà che farle bene: l’occasione è propizia e la rimontina è possibile anche se la Silva viene reputata un buon prospetto del tennis britannico (pioggia di wild card negli ultimi appuntamenti).

L’altra ragazza che scenderà in campo in queste quali sarà Martina Trevisan: discorso diverso per la Trevi. La nostra giocatrice arriva dalla finale giocata su terra domenica scorsa e ha ben poco allenamento su erba nelle sue gambe. Anche la russa Monova è però una novizia on grass: match equilibrato, con tanti punti di domanda che verranno sciolti a favore di chi si adatterà meglio e più rapidamente. Match fattibile per Martina.

Passiamo ai maschietti: impegni complicati per la ridotta pattuglia azzurra. Riccardo Bellotti se la vedrà con lo statunitense Denis Kudla: l’americano sarà pur sceso in classifica ma su erba ci sa giocare, ed egregiamente. Nel 2015 ha vinto il challenger di Ilkley, raggiunto la finale in quel di Surbiton e soprattutto raggiunto gli ottavi a Wimbledon. Favorito per i bookmakers e non solo: il nostro Bellotti, dotato di un tennis che ben si adatta al veloce, è chiamato a una piccola impresa.

Difficile anche l’impegno di Andrea Arnaboldi contro lo slovacco Lacko: contro la testa di serie numero 4 delle quali, il tennista italiano deve tirare fuori tutto il suo talento e i suoi colpi che su erba possono fare male. L’avversario è uno di quelli importanti a questo livello: batterlo rappresenterebbe superare un bello step.

Maggiori possibilità per Stefano Travaglia contro il francese Quentin Halys (tds 25) e per Simone Bolelli contro lo spagnolo Menendez-Maceiras: i due italiani hanno i colpi per tramortire questi avversari, anche se soprattutto lo spagnolo gioca bene sul veloce. Nel caso di Chicco poteva giocare a suo sfavore il fattore stanchezza dopo la battaglia con Groth: il giorno di riposo per la pioggia potrebbe avergli regalato una carica extra di energia provvidenziale. Speriamo invece che Steto non smetta di stupirci: pensare che questo ragazzo dopo le peripezie e le traversie passate domani scenda in campo per giocarsi un 3T di quali Slam a Wimbledon fa innamorare sempre più del tennis. E il pronostico non è di certo a suo sfavore…

Alessandro Orecchio